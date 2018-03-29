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الرئيسية | بيئة وعلوم | أخصائية نفسانية: ابتعدوا عن وظائفكم من حين لآخر

أخصائية نفسانية: ابتعدوا عن وظائفكم من حين لآخر

أخصائية نفسانية: ابتعدوا عن وظائفكم من حين لآخر
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 29 مارس 2018 - 03:02

يتعين على العاملين تخصيص وقت للابتعاد عن وظائفهم، ولا يجب أن يحدث ذلك فقط عند القيام بعطلة ولكن أيضا خلال الحياة اليومية. هذه هي نصيحة زابين زونينتاج، الأستاذة في علم النفس التنظيمي في جامعة مانهايم.

ويعتقد الخبراء أنه من الضروري الابتعاد تماما عن حياتك المهنية من حين لآخر. وبالنسبة لزونينتاج فإن أفضل حيلة لإبعاد تفكيرك عن العمل هى أداء أنشطة مسلية مكثفة وممتعة.

وقالت زونينتاج، في حوار مع مجلة " بيرسونال كوارترلي "، إن النشاط قد يكون ممارسة رياضة أو هواية أو نزهة مشتركة مع أصدقاء.

"في نفس الوقت لا تمنع نفسك من التفكير في العمل تماما، ليست كل فكرة بشأن العمل مدمرة. ولكن احذر من التفكير في الجوانب السلبية لوظيفتك، مثل الزملاء الذين يجلبون الإحباط، خارج ساعات العمل"، تزيد الأخصائية.

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