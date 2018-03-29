فاعلون مغاربة في مجال الري يجتمعون في شبكة

وائل بورشاشن*

أعلنت جمعية المهندسين القرويين بالمغرب، بشراكة مع شركات متخصصة في مجال الري، عن تأسيس الشبكة المغربية البيمهنية للري (REMIG).

عقدت جمعية المهندسين القرويين الجمع العام التأسيسي للشبكة يوم الأربعاء بمدينة الرباط، بحضور ممثلين عن مقاولات بناء ومصنعين ومختبرات ومؤسسات تكوينية ومؤسسات للبحث العلمي وممثلين عن بعض الإدارات العمومية.

ووضحت الشبكة البيمهنية للري أن الإستراتيجية، التي تهدف من خلالها إلى إشراك وتنسيق عمل الفاعلين بالمجال، تحاول تمثيل الفاعلين المهنيين في مجال الري والدفاع عن مصالحهم على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى المساهمة في تطوير تقنيات الري على المستويين الوطني والدولي، والتفكير في إكراهات هذا القطاع بالمغرب خاصة المتعلقة منها بتدبير موارد المياه المخصصة للزراعة، والنهوض بجودة الخدمات والصناعات والهندسة الوطنية، وتشجيع البحوث والتكوينات المتخصصة في الري.

كما عبرت شبكة الري، حديثة التأسيس، عن عزمها التعاون مع السلطات العمومية بهدف إطلاع المتدخلين في مجال الري على التطورات والابتكارات التي يعرفها القطاع، إضافة إلى المشاركة في حملات تحسيسية رامية إلى زيادة الوعي بقضايا اقتصاد الماء وترشيد استعماله لأغراض الزراعية بهدف حماية الموارد المائية.

وتحدثت الشبكة نفسها عن أن جزءا آخر من استراتيجيتها تحاول من خلاله المساهمة في تطوير السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين في مجال الري ودعم وتتبع مجهودات البحث العلمي التي تهم هذا القطاع، إلى جانب تبادل المعلومات وتنسيق أنشطة بين الأعضاء لترسيخ الوعي بإكراهات وتحديات القطاع، وبناء علاقات مهنية مع منظمات إقليمية ووطنية وقارية ودولية لتبادل الخبرات والكفاءات معها.