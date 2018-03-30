الفايز يطالب بتثمين المغاربة للنباتات الطبية

سكينة بنمحمود*

بين الخزامى وإكليل الجبل والبابونج والنعناع والزعتر وقصعين الكهان والستيفيا السكرية ورعي الحمام، أضحت الأعشاب العطرية والطبية، التي كانت تستعمل منذ القدم لفوائدها الكثيرة، مطلوبة بصفة ملحة في الأسواق الوطنية والدولية. وكنتيجة لهذا الطلب المتزايد، أضحت هذه الأعشاب تخضع لضغط كبير.

وتعاني الأعشاب العطرية والطبية، التي تسهم في استقرار النظام الإيكولوجي، بتوفير مواطن لعدة فصائل من الحيوانات والحشرات، من "استغلال يكون أحيانا مكثفا وغير رشيد، وخصوصا مع عودة العلامات التجارية (بيو) و(طبيعي)".

وفي هذا الصدد، قال شوقي الفايز، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، إن تشجيع ثقافة زراعة الأعشاب العطرية والطبية يمثل أفضل خيار للاستجابة للطلب المتزايد عليها من لدن من يقومون بجمع المخزون الطبيعي لهذه الأعشاب.

وشدد الفايز، في تصريح صحافي، على أن "عددا كبيرا من الفصائل العطرية والطبية مهددة بالانقراض، ويجب العمل على المحافظة عليها وتثمينها بطريقة مستدامة"، محذرا من أن "تخريب مواطن تلك الأعشاب يشكل خطرا مباشرا عليها".

ويعد غرس الأعشاب، يضيف الخبير، طريقة مستدامة لتزويد السوق المحلية والدولية بمنتوجات ذات جودة ويمكن التأكد من مصدرها، وهذه الضمانات لا توفرها الأنواع البرية، حيث يكون تركيبها الكيميائي غير متجانس وفي غالب الأحيان غير معروف من لدن الباعة.

وبالنسبة إلى الخبير، يعزى التهافت الكبير على الأعشاب للإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها من الجزيئات الطبيعية، والتي يطلبها قطاع مستحضرات التجميل والأغدية المستعملة لتحسين الحالة الصحية وكذا الأدوية. وأدى هذا التهافت إلى "الاستغلال المفرط"، الذي يمكنه أن يضر ببقاء هذه الأعشاب.

وحسب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يتوفر المغرب على أكثر من 600 فصيلة من الأعشاب العطرية والطبية، ويشكل استغلالها مورد رزق للسكان المحليين.

وفي الغالب، فإن النساء هن اللواتي يحتفظن بالأسرار المتوارثة حول استعمال الأعشاب والتقنيات الطبية في هذا المجال، وهن اللواتي تتكفلن بالبحث وبجمع وتجفيف هذه الأعشاب العطرية والطبية، التي تعد تنميتها وتثمينها موضوع استراتيجية وطنية، وفق مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.

وأعرب الفايز عن ارتياحه للتنوع الجيني والكيميائي الكبير لتلك الأعشاب والتي تمثل عاملا أساسيا لمحاربة التصحر والتغيرات المناخية، كما أنها لا تستهلك الكثير من الموارد المائية.

وأوضح الخبير أنه يمكن أن نجد في نوع واحد عدة أنماط كيميائية، أي خليط بمادة كيميائية سائدة. وهذه "التعددية الكيميائية تكون مرتبطة بوجود عدة مكونات كيميائية في فصيلة واحدة، وتمنحها في الغالب نشاطا بيولوجيا ذا طيف واسع، يكون مضادا لمسبب مرض ما".

وأعرب الخبير عن الأسف لكون "استغلال النباتات الطبية والعطرية حاليا يمر أساسا من خلال جمعها مباشرة من الطبيعة، مع اعتماد بنسبة قليلة على الزراعة".

وفي هذا السياق، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن زراعة النباتات الطبية تتطلب "عناية فائقة وتدبيرا ملائما"، مشيرة إلى أن ظروف وفترة الزراعة تعتمد على جودة المواد النباتية الطبية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في "توجيهاتها بشأن الممارسات الفلاحية الجيدة والممارسات الجيدة للقطف المتعلقة بالنباتات الطبية"، من إدخال "أنواع غريبة" من النباتات الطبية في الزراعة والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على التوازن البيولوجي والإيكولوجي للمنطقة.

وحسب المنظمة، فإنه يتعين الحرص على مراقبة وتتبع التأثير الإيكولوجي للأنشطة الزراعية عبر الوقت.

وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن المواد الكيماوية الزراعية المستخدمة من أجل تحفيز نمو النباتات الطبية أو حمايتها يتعين أن يتم استعمالها "بكمية محدودة، وفقط إذا لم تكن هناك إمكانية أخرى".

وأكد الفايز أنه "في هذه الحالة، فإن تحسيس كافة الفاعلين المنخرطين في سلسلة التثمين، حول الممارسات الجيدة في القطف، يعتبر أمرا لا محيد عنه، إذا كنا نريد حقيقة الحفاظ على مخزون هذه النباتات للأجيال المقبلة".