"ناسا" تتجهز لاستكشاف مناطق المريخ الداخلية

هسبريس ـ مُتابعة

تضع الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) اللمسات الأخيرة لبعثة "InSight" المكلفة باستكشاف المناطق الداخلية من كوكب المريخ.

واعتبارا من 5 ماي المقبل ستتمكن ناسا من إرسال مركبة روبوتية إلى كوكب المريخ لمعرفة الأجزاء الداخلية من الكوكب الأحمر، من أجل اكتشاف المزيد حول كيفية تشكل وتطور الكواكب الصخرية، ومن ضمنها كوكب الأرض.

كبير باحثي البعثة، بروس بانيرت، قال خلال مؤتمر صحافي: "الهدف ليس سوى معرفة المزيد عن نشأة الأرض، ونحن نقوم بذلك من على سطح المريخ، رغم أنه قد يبدو غريبا"، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تحقيق الأحلام المتراكمة خلال الأربعين عاما الماضية.

وشدد الخبير ذاته على أنه من خلال معرفة البنية الداخلية للمريخ يمكن للعلماء معرفة المزيد عن الكيفية التي تطور بها الكوكب وطبقاته، ما سيسمح بفهم تكوين طبقات الأرض.

وسيحاول الخبراء الحصول على هذه المعلومات عن طريق آليّ مزود بشاشة رصد للزلازل ومستشعر حراري صغير يخترق السطح ليصل إلى عمق خمسة أمتار، ما يسمح بقياس درجة الحرارة الداخلية للمريخ لأول مرة في التاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن كوكب المريخ ليس وجهة سهلة لمهام الفضاء، إذ إن 40% منها فقط تكلل بالنجاح.

يذكر أن عملية الإطلاق ستكون جاهزة اعتبارا من 5 ماي، ولكن سيكون أمامها مهلة حتى 8 يونيو في حالة عدم توفر الظروف المثلى. ولن تصل البعثة إلى الكوكب الأحمر حتى 26 نونبر المقبل.

مهمة "InSight" ستستغرق عامين تقريبا، وستقطع 485 مليون كيلومتر حتى تصل إلى المريخ، كما أن تمويلها وتنسيقها يتم في الغالب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة دول أوروبية أخرى هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.