24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كهوف تازة العليا .. مساكن "الإنسان القديم" تقاسي وطأة الإهمال
- أزمة المثقف أم مثقف الأزمة؟
- في الحاجة إلى شهرزاد: إطلالة على موت المدرس(ة)؟؟
- "المساكن العسكرية" تشيد 55 ثكنة للدرك الملكي
- "البام" يناقش بمراكش قضايا السياسة والاقتصاد
غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر (5.00)
عناوين نادرة تساوي درهمين .. وكتبيون ينشدون "قرية" ضد التطرف (5.00)
رمال الصحراء الساخنة تُسَعر طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو (5.00)
- الجيش المغربي يزحف نحو الصحراء .. والبوليساريو: جاهزون للحرب - (244)
- المغرب يرمي "فيفا" بمحاباة ملف أمريكا لاحتضان مونديال 2026 - (155)
- سكان ومنتخبو الصحراء يعلنون الاستعداد للحرب ضد البوليساريو - (104)
- "أجواء الحرب" في الصحراء تطير بالوزير بوريطة إلى عواصم دولية - (95)
- رمال الصحراء الساخنة تُسَعر طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليابان تستخدم الروبوت في رعاية كبار السن
تستعين دار شين- تومي للمسنين في العاصمة اليابانية طوكيو بنحو 20 نوعا مختلفا من الروبوتات للعناية بنزلائها وتأمل الحكومة أن تكون تلك الدار نموذجا للمستقبل.
الروبوت خير جليس لكبار السن في اليابان فمع التزايد السريع لأعداد المسنين في المجتمع مقابل تراجع العمالة في مجال رعاية المتقدمين في العمر، أصبح الروبوت لا غنى عنه للعناية بهم.
فهنا في دار شين-تومي لرعاية المسنين في طوكيو، يعتني نحو 20 نوعا مختلفا من الروبوتات بالنزلاء كبار السن. وتأمل الحكومة أن تصبح الدار نموذجا يحتذى به في المستقبل.
وتساعد الروبوتات المسنين في العديد من الأنشطة مثل التواصل معهم عبر إقامة محادثات بسيطة وممارسة التدريبات الحركية وكذلك الحفاظ على مهاراتهم المعرفية والذهنية وتوفر لهم الصحبة في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى جليس يؤنس وحدتهم كما تقول كازوكو يامادا.
مقتطف صوتي
"أستطيع التحدث معهم دون أن أنتقي كلماتي بعناية. لو كانوا بشرا، لكنت سأضطر إلى مراعاة طبيعة شخصيتهم."
لكن هناك الكثير من المعوقات أمام الانتشار السريع للروبوتات في مجال رعاية المسنين مثل ارتفاع التكلفة ومشكلات تتعلق بالسلامة العامة وشكوك حول فائدتها وسهولة استخدامها أيضا.
غير أن اليابان تعول على الروبوتات الكثير لملء فجوة متوقعة ستبلغ 380 ألفا في العمالة المتخصصة في مجال العناية بالمسنين بحلول عام 2025.