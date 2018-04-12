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كُتّاب وآراء
المغرب ينضم إلى مشروع أوروبي للبحث والابتكار
انضمت المملكة المغربية إلى "مشروع اتفاق الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (بريما prima)، الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي ويضم حوالي 19 دولة من المنطقة؛ فقد وقعت، مؤخرا، وزارة التربية الوطنية على نص الاتفاق ببروكسيل.
وبحسب نص الاتفاق، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، فإن الشراكة ستمكن من تسخير ما يقارب 500 مليون يورو، على مدى السنوات العشر المقبلة، لدعم مشاريع البحث والابتكار المتعلقة بتدبير الموارد المائية والممارسات الفلاحية وسلاسل الصناعات الغذائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وسيتم الالتزام بتقديم 20 مليون يورو نقدًا و20 مليون يورو عينيًا.
وبحسب المصدر نفسه، تبلغ ميزانية المشروع حاليا 494 مليون يورو (منها 274 مليون يورو من الدول المشاركة و220 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي).
وقالت الوزارة في بيان لها إن المشروع سيمكن الباحثين المغاربة من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه المبادرة، في إطار شراكات ثلاثية الأطراف تقوم على إشراك دولة من الاتحاد الأوروبي ودولة متوسطية شريكة من خارج الاتحاد.
ويهدف المشروع إلى "دعم التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات ذات الأولوية في هذه المنطقة، ويتعلق الأمر بالأمن المائي والاكتفاء الذاتي الغذائي"، بحسب ما أعلن عنه البيان.
ويعاني حاليا ما يناهز 180 مليون شخص في المنطقة من نقص كبير في المياه، وتشارك في برنامج "بريما" 19 دولة تنتمي إلى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كلا من الجزائر، وكرواتيا، وقبرص، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، ولوكسمبورغ، ومالطا، والمغرب والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتونس، وتركيا.
وتنص الاتفاقية على ضرورة دعم هذه الدول في "ابتكار طرق جديدة للبحث والتطوير لتحسين توفر المياه والإنتاج الزراعي المستدام في منطقة تعاني بشدة من تغير المناخ والتحضر والنمو السكاني".
يذكر أنه في 13 يونيو 2017، اعتمد البرلمان الأوروبي قرار "بريما"، وفي 26 يونيو 2017، صادق المجلس على المبادرة، ودخل القرار حيز التنفيذ في 7 غشت 2017.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
حسن تدبير الوقت حاضر بقوة عند أسيادنا بدول الغرب:
- في 13 يونيو 2017 اعتمد البرلمان الأوروبي قرار "بريما"،
- في 26 يونيو 2017 صادق المجلس على المبادرة،
- في 07 غشت 2017 دخل القرار حيز التنفيذ.
الملاحظة 2: الغرب منفتح على كفاءات الجنوب شريطة التوفر على القدرة على المنافسة الشفافة في طلبات العروض، في إطار شراكات ثلاثية الأطراف تقوم على إشراك دولة من الاتحاد الأوروبي ودولة متوسطية شريكة من خارج الاتحاد. هذه فرصة لجني ثمار عمل مشترك لــ 3 خبراء Muriel ممثلة الاتحاد الأوروبي و Paul من فرنسا مثلا و Lahcen من المغرب مثلا.
الملاحظة 3: جيد أن نجد قرار "بريما" مهتم بالأمن المائي والاكتفاء الذاتي الغذائي لعل الجماعة القروية "لمجاعرة" التابعة لإقليم وزان و هي جماعة لصيقة بالمنشئة المائية "سيد الوحدة" الذي يحتل الدرجة الثانية على الصعيد الإفريقي تتخلص بصفة نهائية من المشاكل التي تعرفها كالنقص من الماء الصالح للشرب و الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الصيف. أتمنى أن يقوم الخبراء بتدقيقات جادة تعري على أسباب سوء استغلال ذلك السد الكبير الذي تطلب اعتمادات مالية كبيرة جدا.