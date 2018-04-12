المغرب ينضم إلى مشروع أوروبي للبحث والابتكار

هسبريس - أمال كنين

انضمت المملكة المغربية إلى "مشروع اتفاق الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (بريما prima)، الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي ويضم حوالي 19 دولة من المنطقة؛ فقد وقعت، مؤخرا، وزارة التربية الوطنية على نص الاتفاق ببروكسيل.

وبحسب نص الاتفاق، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، فإن الشراكة ستمكن من تسخير ما يقارب 500 مليون يورو، على مدى السنوات العشر المقبلة، لدعم مشاريع البحث والابتكار المتعلقة بتدبير الموارد المائية والممارسات الفلاحية وسلاسل الصناعات الغذائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وسيتم الالتزام بتقديم 20 مليون يورو نقدًا و20 مليون يورو عينيًا.

وبحسب المصدر نفسه، تبلغ ميزانية المشروع حاليا 494 مليون يورو (منها 274 مليون يورو من الدول المشاركة و220 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي).

وقالت الوزارة في بيان لها إن المشروع سيمكن الباحثين المغاربة من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه المبادرة، في إطار شراكات ثلاثية الأطراف تقوم على إشراك دولة من الاتحاد الأوروبي ودولة متوسطية شريكة من خارج الاتحاد.

ويهدف المشروع إلى "دعم التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات ذات الأولوية في هذه المنطقة، ويتعلق الأمر بالأمن المائي والاكتفاء الذاتي الغذائي"، بحسب ما أعلن عنه البيان.

ويعاني حاليا ما يناهز 180 مليون شخص في المنطقة من نقص كبير في المياه، وتشارك في برنامج "بريما" 19 دولة تنتمي إلى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كلا من الجزائر، وكرواتيا، وقبرص، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، ولوكسمبورغ، ومالطا، والمغرب والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتونس، وتركيا.

وتنص الاتفاقية على ضرورة دعم هذه الدول في "ابتكار طرق جديدة للبحث والتطوير لتحسين توفر المياه والإنتاج الزراعي المستدام في منطقة تعاني بشدة من تغير المناخ والتحضر والنمو السكاني".

يذكر أنه في 13 يونيو 2017، اعتمد البرلمان الأوروبي قرار "بريما"، وفي 26 يونيو 2017، صادق المجلس على المبادرة، ودخل القرار حيز التنفيذ في 7 غشت 2017.