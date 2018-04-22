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كُتّاب وآراء
حكومة العثماني ترخص استيراد النفايات الأجنبية
بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار استيراد المغرب 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، وما رافق ذلك من تأكيدات من لدن الحكومة السابقة لكون النفايات التي رخصت باستيرادها "غير خطرة"، صادق المجلس الحكومي، في آخر انعقاد له، على مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وربطت حكومة سعد الدين العثماني الترخيص باستيراد النفايات الخطرة لتلك الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة، موردا أنه يودع طلب الترخيص من قبل مستورد هذه النفايات أو وكيله مقابل وصل لدى المصلحة المعنية لهذا الغرض.
المجلس، وهو يصادق على المشروع، أكد أنه أخذ بعين الاعتبار الملاحظات، مع تكوين لجنة لإدراجها، معلنا أنه يهدف إلى تحدید شروط وكیفیات استیراد النفایات وتصدیرها وعبورها، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.
ونص هذا المرسوم على التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصدیرها واستیرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدیر أو بعبور النفايات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
لا رؤى.. لا استراتيجية.. لا شيء.. عبث بوطن و استهتار بشعبه. ليس المهم أن أكون وزيرا بل المهم هو ماذا أقدمه لوطن كثرت جراحه و أصبح في مهب الريح. أشعر بنار ملتهبة في جسدي و أنا أقارن المسؤولين هنا بهولندا و أشباه الرجال في بلدي الأصلي.
ومختبرات لصناعة الأدوية لعلاج الأمراض السرطانية التي أصبحت تنتشر كالفطر وتحصد المزيد من ضحايا الأوبئة وأمراض الكلي و باتيت c .والمغاربة أنفسهم في حاجة لمطارح لاقبار ازبالهم كفاكم حماقة .نحن سنصبح مستنقع أمراض ومطرح نفايات العالم