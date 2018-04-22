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الرئيسية | بيئة وعلوم | حكومة العثماني ترخص استيراد النفايات الأجنبية

حكومة العثماني ترخص استيراد النفايات الأجنبية

حكومة العثماني ترخص استيراد النفايات الأجنبية
هسبريس من الرباط
الأحد 22 أبريل 2018 - 10:10

بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار استيراد المغرب 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، وما رافق ذلك من تأكيدات من لدن الحكومة السابقة لكون النفايات التي رخصت باستيرادها "غير خطرة"، صادق المجلس الحكومي، في آخر انعقاد له، على مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وربطت حكومة سعد الدين العثماني الترخيص باستيراد النفايات الخطرة لتلك الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة، موردا أنه يودع طلب الترخيص من قبل مستورد هذه النفايات أو وكيله مقابل وصل لدى المصلحة المعنية لهذا الغرض.

المجلس، وهو يصادق على المشروع، أكد أنه أخذ بعين الاعتبار الملاحظات، مع تكوين لجنة لإدراجها، معلنا أنه يهدف إلى تحدید شروط وكیفیات استیراد النفایات وتصدیرها وعبورها، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.

ونص هذا المرسوم على التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصدیرها واستیرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدیر أو بعبور النفايات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - حمودة الأحد 22 أبريل 2018 - 10:17
ضربة معلم، الرجوع للأصل أصل، حكومة الزبالة...
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62
2 - دوار الخربة الأحد 22 أبريل 2018 - 10:21
المغرب غارق حتى الودنين زبل أنتا مشيتي تميخل برا (إلى مزبلة التاريخ )
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42
3 - مهاجر من بريطانيا الأحد 22 أبريل 2018 - 10:23
أصبحنا مكب نفايات لدول تتخلص من سمومها خوفا على صحة شعوبها.. الله المستعان
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45
4 - لطيفة الأحد 22 أبريل 2018 - 10:27
جمعنا حتى زبلنا عاد نزيدو زبل الاخرين..ولينا طارو الزبل. لاحول ولاقوة الا بالله
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48
5 - كلمة حق الأحد 22 أبريل 2018 - 10:32
سبحان الله هذه الحكومة لا تصدر إلا قرارات تفقس مرارة الشعب، و لا قرار في صالحه، و هي سائرة على نفس منوال سابقتها بالتأشير على كل القرارات الصعبة اللتي لم تقدم عليها سابقاتها لعدم تلويث سمعتها، منذ مجيئها و الغلاء في استعار و جمود في الاجور و القدرة الشرائية و كأن المغاربة تجار في الممنوعات، و هي ضعيفة الشخصية كرئيسها.
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28
6 - ibramilano الأحد 22 أبريل 2018 - 10:35
مرحبا بأزبال نابولي و روما في المغرب..... المغاربة في إيطاليا ماروكينو دي ميردا دابا حتى بلادنا مزبلة بالنسبة ليهم حكومة الذل والعار
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39
7 - ok ok الأحد 22 أبريل 2018 - 10:36
يقول لي الطبيب استنشقت شيءا و داؤك في شرابك والطعام،،،نهاية حزب حكومة العدالة والتنمية وانتحارها باستراد النفايات الخبيثة.اللهم هذا منكر
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26
8 - NOUMRI الأحد 22 أبريل 2018 - 10:43
بفضل المصادقة على مشروع إستيراد النفايات الأجنبية يتحول المغرب من أجمل بلد في العالم إلى أكبر مزبلة في العالم و السؤال المطروح أين هي الجمعيات التي تدافع عن البيئة أم أنها بلعت لسانها بعد أن حصلت على نصيبها من الكعكة فالنفايات تبقى خطيرة كيف ما كان نوعها
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17
9 - najib5 sur 5 الأحد 22 أبريل 2018 - 10:44
الدول تستورد الخضر والفواكه والأسماك و المواشي و السلع و البضائع و الأليات و المعدات .... والمغرب يستورد النفايات . وا عجباه . و كأن المغرب أصبح مطرح عالمي للنفايات
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15
10 - kadour الأحد 22 أبريل 2018 - 10:44
يا للخزي والعار اصبح بلدنا خزان النفايات .حكومة عديمة المسؤولية.لا تقدر العواقب اناس يستفدون ماليا وفقراء ينتضرون امراض مزمنة
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16
11 - عبدو الأحد 22 أبريل 2018 - 10:46
وابشراه باقتراب فاتح ماي!!! مغرب النفايات في ظل حكومة العدالة والتنمية!!
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14
12 - فيصل الأحد 22 أبريل 2018 - 10:50
استيراد الزبل استيراد الأزبال. علاش زعما اش غادين. نديرو بيها. هناك. من يريد القضاء على اخر ما تبقى لنا في المغرب الجميل وهو الطبيعة والهواء فين الجيش الالكتروني ديال عاد الحزب لي كيعمل هاد الفضائح ايوا تكلمو. ها الزبل جاي. من برا. باش. يتلاح فالمغرب. ايوا عاود صوتو على الإسلاميين. الذين يحكمون بالشريعة.
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9
13 - حسيمي من هولندا الأحد 22 أبريل 2018 - 10:56
هذا بالطبع ما أنتم تفلحون فيه، استيراد الأزبال. غير ذلك عصي عليكم. دولة كرتونية يسيرها كراكيز.. لو كنت مكانك سيادة الوزير لبحثت عن أقرب منطقة غير محروسة يمر منها القطار صوب الدار البيضاء و ما أكثرها، ثم قفزت أمام أول قطار يمر من هناك في سرعته القصوى.
لا رؤى.. لا استراتيجية.. لا شيء.. عبث بوطن و استهتار بشعبه. ليس المهم أن أكون وزيرا بل المهم هو ماذا أقدمه لوطن كثرت جراحه و أصبح في مهب الريح. أشعر بنار ملتهبة في جسدي و أنا أقارن المسؤولين هنا بهولندا و أشباه الرجال في بلدي الأصلي.
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5
14 - شوف الأحد 22 أبريل 2018 - 11:08
بمجرد ان قرأ البعض كلمة نفايات قرائة صطحية حتى بدؤو بالتعليقات على انها متل نفايات المجتمع المغربي رائحتها لا تحتمل لا يا اخوة النفايات القادمة من اوروبا عبارة عن بلاستيك وحديد ونحاس وخشب كلها تفرز و يعاد تدويرها يعني (اوروبا كتخلصك بش تهنيها من النفيات وفي نفس الوقت كتستفد منها وتعود تبيعها ) انتم تعلمون حال النفيات الاوربية ليست كنفياتنا السامة كلشي مخلط ومجلط
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-8
15 - م ن الأحد 22 أبريل 2018 - 11:11
وجمعو غير زبل لي عاندكم ولا مكتحشموش كتبدلو المار بئغيور الله يلعن لي مايحشم
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2
16 - بشاخ الأحد 22 أبريل 2018 - 11:17
دبا حنا لمغاربا كلنا ولينا زبل . من الراس تا لتحت ياك
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1
17 - فرحات الأحد 22 أبريل 2018 - 11:19
كفانا حماقة المغرب والمغاربة في حاجة إلى معامل لخلق فرص عمل لشباب .ومستشفيات
ومختبرات لصناعة الأدوية لعلاج الأمراض السرطانية التي أصبحت تنتشر كالفطر وتحصد المزيد من ضحايا الأوبئة وأمراض الكلي و باتيت c .والمغاربة أنفسهم في حاجة لمطارح لاقبار ازبالهم كفاكم حماقة .نحن سنصبح مستنقع أمراض ومطرح نفايات العالم
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1
18 - كلشي تباع كلشي... الأحد 22 أبريل 2018 - 11:20
راه غير كنعطشوا في راسنا.راه ناس صافي وافقت أوصادقات كيليزات اوشدات العربون.راه القاوا ليها تخريجا كيديما.ملاحظوش كيفاش كاتكرر كلمة مرورا بالمغرب.زعم حنا راه غير قنطرة مع بلدان اخرى.ماعرفتش كيفاش كانبانوا ليهوم هاذ الحكومة.واش كايسحابهوم شعب مكلخ.ولكن راه واقيلا نيت عندهم صح...حيث اللي كالوها كايطبقوها.
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0
19 - الوطنية الأحد 22 أبريل 2018 - 11:22
واش حنا غارقين حتى الودنين ف زبلنا ونجيبو زبل الناس واش عندنا شركات الفرز . حكومة الزبل الله ياخذ فيكم الحق
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0
20 - سرکوم او تستاهلوا الأحد 22 أبريل 2018 - 11:32
شعب غبي و جاهل میعرف حتی شی حتی لفین حدوا صبرکم
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