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كُتّاب وآراء
دراسة: المشي بأقدام حافية يعزز النمو لدى الأطفال
المشي بأقدام حافية يعزز النمو الجمساني للأطفال، هذا ما أكدته دراسة حديثة أجراها أطباء متخصصون في الطب الرياضي وشملت 1015 طفلا ومراهقا في ألمانيا وجنوب أفريقيا.
وأظهرت الفحوصات والقياسات التي أجريت خلال الدراسة أن الأطفال في أقليم كيب الغربية بجنوب أفريقيا، الذين يسيرون حفاة القدمين في المعتاد، يقفون بصورة أكبر على عقبيهم وتقل لديهم على نحو واضح حالات القدم المسطح مقارنة بمعظم الأطفال المرتدين للأحذية في مدينة هامبورج الألمانية.
كما أظهرت الدراسة أن حفاة القدمين بإمكانهم الوثب من الثبات والهبوط على الأرض بتوازن على نحو أفضل من أقرانهم المعتادين على ارتداء الأحذية.
وذكر الطبيب الرياضي كارستن هولاندر في نتائج الدراسة: "نشأة الإنسان بقدمين حافيتين له تأثير كبير على نمو القدمين وطريقة المشي والأداء البدني".
ومن المقرر أن يطرح الأطباء نتائج دراستهم خلال المؤتمر الأولمبي الألماني للأطباء الرياضيين، المقرر عقده خلال الفترة من 24 حتى 26 ماي المقبل في هامبورغ.