24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (5.00)

  2. الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)

  3. تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)

  4. مزوار يحدد حاجيات المقاولات المغربية في المبادرة الحرة وإعادة الثقة (5.00)

  5. البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: المشي بأقدام حافية يعزز النمو لدى الأطفال

دراسة: المشي بأقدام حافية يعزز النمو لدى الأطفال

دراسة: المشي بأقدام حافية يعزز النمو لدى الأطفال
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 أبريل 2018 - 06:25

المشي بأقدام حافية يعزز النمو الجمساني للأطفال، هذا ما أكدته دراسة حديثة أجراها أطباء متخصصون في الطب الرياضي وشملت 1015 طفلا ومراهقا في ألمانيا وجنوب أفريقيا.

وأظهرت الفحوصات والقياسات التي أجريت خلال الدراسة أن الأطفال في أقليم كيب الغربية بجنوب أفريقيا، الذين يسيرون حفاة القدمين في المعتاد، يقفون بصورة أكبر على عقبيهم وتقل لديهم على نحو واضح حالات القدم المسطح مقارنة بمعظم الأطفال المرتدين للأحذية في مدينة هامبورج الألمانية.

كما أظهرت الدراسة أن حفاة القدمين بإمكانهم الوثب من الثبات والهبوط على الأرض بتوازن على نحو أفضل من أقرانهم المعتادين على ارتداء الأحذية.

وذكر الطبيب الرياضي كارستن هولاندر في نتائج الدراسة: "نشأة الإنسان بقدمين حافيتين له تأثير كبير على نمو القدمين وطريقة المشي والأداء البدني".

ومن المقرر أن يطرح الأطباء نتائج دراستهم خلال المؤتمر الأولمبي الألماني للأطباء الرياضيين، المقرر عقده خلال الفترة من 24 حتى 26 ماي المقبل في هامبورغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.