أمريكا: المغرب شريك مثالي في الأمن الطاقي

هسبريس - أمال كنين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية سعيها إلى التعاون مع المغرب في ما يهم المجال الطاقي، قائلة إن "الولايات المتحدة هي الشريك المثالي للنهوض بأهداف المغرب في مجال أمن الطاقة".

الخارجية الأمريكية، وضمن بيان لها عقب الاجتماع المشترك لمجموعة العمل المغربية الأمريكية للإستراتيجيات الطاقية بالعاصمة واشنطن، والذي عرف حضور كل من ساندرا أودكيرك، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية الطاقية، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قالت إنه ومع تزايد الطلب على الطاقة، يعمل المغرب على جذب الاستثمارات الأمريكية للمساعدة في تلبية احتياجات اقتصاده المتنامي.

وذكر البيان بمبادرات وزارة الخارجية والتجارة الجارية في المغرب، مشيرا إلى تنوع مجالات التعاون بين البلدين، سواء تعلق الأمر بما يهم الغاز الطبيعي، وكفاءة الطاقة، أو الطاقة المتجددة والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال الطاقة.

وأشادت الخارجية الأمريكية بـ"العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمغرب، والخطوات الهامة التي تم تحقيقها في التعاون في قطاع الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية".

يذكر أن الاجتماع الذي جرت أطواره بمقر الخارجية الأمريكية تركزت المناقشات خلاله على التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة المغربي، بما في ذلك استكشاف الهيدروكربونات، ونشر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت أشرت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على تراخيص جديدة للبحث عن البترول والغاز في المناطق التي تسجل مؤشرات إيجابية، وفقا للتوقعات المستقبلية التي تجريها الشركات المتخصصة.

ووقع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على قرارات جديدة تهم منح رخص البحث عن المواد النفطية لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يُشرف على المخطط الإستراتيجي الذي وضعته الحكومة قصد رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية خلال الفترة 2017-2021.