بريطانيا تعلن شفاء أسوأ حالة لمرض السيلان

هسبريس - الأناضول

أعلن أطباء بريطانيون شفاء رجل أصيب بأسوأ حالة مرض "السيلان" في العالم، وهو مرض ينتقل عبر العلاقات الجنسية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هيئة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الأوروبية لمراقبة الأوبئة، اتفقوا على أن هذه أسوأ حالة سيلان يتم اكشافها في العالم.

وقد ظهرت الحالة الشهر الماضي، وأرجع الأطباء سببها إلى علاقة جنسية أقامها المريض مع امرأة في جنوب شرقي آسيا خلال سفره، وتعذر علاجها بالمضادات الحيوية المستخدمة عادة وهي "أزيثروميسين" و"سيتراياكسون".

وبعد تحليل العدوى اهتدى الأطباء إلى مضاد ثالث هو "إيرتابينيم"، الذي أثبت فعاليته في علاج المريض.

وأضافت الهيئة أن خبراء الأمراض الجنسية في بريطانيا قالوا إن الرجل "محظوظ جدًا"، ووصفوا حالته بأنها إنذار لكل من يخاطر بحياته مثلما فعل ذلك الرجل.

وكانت حالة الرجل الأولى التي تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية الأولية، ولكن تم بعدها تشخيص حالاتين "مشابهتين" في أستراليا، واحدة مرتبطة بإقامة المريض علاقة جنسية في جنوب شرقي آسيا أيضًا، أما المريض الثاني فلم يسافر إلى الخارج.

وقالت الدكتورة، جويندا هيز، رئيسة قسم الأمراض المتنقلة جنسياً، بهيئة الصحة العامة في انجلترا: "يسعدنا أن نعلن شفاء المريض المصاب بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية، شفاءً تاماً".

وأضافت "هيز" أن علاج هذا المرض سيكون "صعبا"، ووصفت هذه الحالات بأنها "تنبيه" بانتشار المزيد من الحالات المستعصية لمرض السيلان مستقبلاً.

وينتشر مرض السيلان بسبب العلاقة الجنسية دون وقاية، ومن أعراضه إفراز مادة خضراء وصفراء من الأعضاء الجنسية، وألم عند التبول ونزيف بين فترات الحيض.

وقد تؤدي الإصابة بالمرض إلى العقم، ويمكن أن تنتقل إلى الجنين من المرأة الحامل.