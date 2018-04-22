طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج

أيوب صدور

تمثل إجلال لطفي المغرب في نهائيات مسابقة علمية بالنرويج، بمشروع لتأمين الولوج إلى الأجهزة المعلوماتية عبر بطاقة مبنية على الذكاء الاصطناعي.

وتدخل المتسابقة المغربية، ابنة مدينة وزان، بمشروعها هذا غمار المنافسة أمام مشروعين آخرين، حيث سيتم الاحتكام إلى التصويت لتحديد المشروع الذي سيفوز بمنحة مالية تخصص كلها لتحقيق المشروع العلمي.

وينتظر الطالبة المتنافسة تحديا كبيرا للظفر بهذه الجائزة التي تعتمد على تصويت الجمهور؛ وستستمر هذه المسابقة إلى غاية 26 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن ممثلة المغرب طالبة باحثة في السنة النهائية من الدكتوراه بجامعة أوسلو في ميدان الأمن المعلوماتي، سبق لها أن فازت سنة 2008، رفقة زميلة في الدراسة، بجائزة البحث التي تمنحها وكالة "ناسا" الأمريكية، في إطار مشروع "النيازك القاتلة"killer asteroid ، بعد تمكنهن من اكتشاف ثلاثة نيازك خطيرة من النوع الذي يحتمل ارتطامه بكوكب الأرض. وقد أبدت وسائل الإعلام، آنذاك، اهتماما واسعا بالاكتشاف، وبجائزة الوكالة الأمريكية.