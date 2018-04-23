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الرئيسية | بيئة وعلوم | مستكشف يؤكد استحالة العثور على "نفط الرباط"

مستكشف يؤكد استحالة العثور على "نفط الرباط"

مستكشف يؤكد استحالة العثور على "نفط الرباط"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 أبريل 2018 - 08:32

أعلن عمر بوزلماط، المستكشف المغربي المثير للجدل، عن استباقه نتائج حفر شركة "إيني Eni" الإيطالية بساحل الرباط، مؤكدا "تبخر أمل العثور على نفط تجاري بنفس الموقع المستهدف بالحفر، على مسافة 30 كيلومترا من ساحل الرباط/سلا".

كما أكد، في رسالة مُفصّلة توصلت بها هسبريس، أن ساحل الرباط يحتضن عدة حقول نفطية تجارية ثرية، يحتفظ بسرية عددها، موضحا أن خصائصها الجيولوجية "شبيهة بنفط الخليج العربي فيما يخص سَماكة الطبقة النفطية، والمسامات الجيدة والنفاذية، وامتداد النفط على طول الحقل دون تقطع، والحرارة الشديدة، كما الضغط القوي، وطبقة مياه ملتصقة بطبقة النفط، مع سَماكة طبقة نفط تتجاوز 75 مترا، وهذا السُّمك يعتبر ذا أهمية إستراتيجية بكل المقاييس"، وفق ما جاء في الرسالة.

وأوضح المستكشف المغربي أن الحقل، الذي تنقب فوقه شركة "إيني"، يعرف وجودا للكبريت "الذي يفسد الطبيعة الكيميائية للنفط والغاز، حيث يجعل هاتين المادتين غير قابلتين للاستغلال، إذا تركز فيهما بقوة، وإن غاب الكبريت سيصبح الغاز أو النفط حلوا "Sweet Oil & Gas.

والنفط الحلو، يضيف بوزلماط، "مرغوب فيه بقوة في جميع الأسواق النفطية العالمية، ونفط ساحل الرباط/سلا، الغير مُكتشف من لدن الشركات الأجنبية، هو نفط بمواصفات عالمية جيدة، ويعتبر نفطا "حلوًا" ومؤكدًا 100 بالمائة".

كما أكد المستكشف المغربي، الذي يصف نفسه بــ"صاحب الموهبة الفريدة عالميا في مجال استكشاف النفط والغاز بالمباشر وعن بُعد"، استحالة استغلال حقل النفط موضوع حفر الشركة الإيطالية بساحل الرباط، مشيرا إلى أنه "من السخرية حتى التفكير في استغلاله".

وأضاف أن الشركة الإيطالية "إما أنها سوف تعلن بسرعة عن اكتشاف نفط رديء أو ضئيل، ومن ثَمَّ تمر إلى إغلاق البئر، وإما أنها ستتجرع الفشل بطريقة سلسة، وستقول إنها ستخضع البئر للتجربة "حتى ينسى الرأي العام الإخفاق ذاته" كما فعل السابقون. أما رحيلها الأبدي من نقطة الحفر حاليا فـ"أمر حتمي ولا تشوبه شائبة قطعيا"، يؤكد بوزلماط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خبير الاثنين 23 أبريل 2018 - 08:47
أسيدي ما بغيناش نفط برك علين غير الصناعة و الفلاحة و نزيدوا نطروره شوي بحال إسبانيا و أستراليا واش ألمانيا عنده النفط ...المغرب بلد فلاحي بإمتياز خاصن غير نعونوا الفلاحة و نعملوا ليهم دورات تكوينية و ندخلوا نظام الآلة ونحيدوا الفلاحة التقليدية ونعوضوه بالفلاحة العصرية بحال ميريكان وكندا وهديك ساعة غادي ارتفاع الناتج الإجمالي PIB...النفط غادي اجيب لين غير المشاكل و الحروب
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3
2 - الجريح الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:00
سواء وجد النفط ام لم يوجد فلا يهمنا نحن الطبقة المسحوقة ولا ننتظر منه خير لأن كل تروات الوطن لا نستفيد منها وما أكتر خيرنا ولا نراه
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8
3 - م ع الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:12
يجب حفر بئر قرب سواحل طنجة الأطلسية لإتضاح الأمور. لأنها هناك تشابه بينها و بين مناطق ألمانيا و هولندا و النرويج و بريطانيا الساحلية النفطية
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2
4 - texb الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:12
on ne veut pas du petrol, ça ne va pas améliorer les choses.
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3
5 - محمد الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:23
انا بعدا والله حتى حرث مفهمت والوووو كم من سنة وا هم يقولون الغاز هنا البترول هنا وا شعب لن يحصل على أي شيء هدا الأمر غير واضح يجب على صحافة ان تدهب إلى هده الأماكن لكي تزود شعب بما يجري في هدا البحث
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