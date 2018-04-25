"المستهلك" تعيد فتح نقاش "فساد أضاحي العيد"

هسبريس - أمال كنين

عاد النقاش بشأن فساد لحوم الأضاحي ليطرح من جديد مع اقتراب موعد عيد الأضحى؛ إذ دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة التعبئة الشاملة، وتشديد إجراءات المراقبة، وإشراك المهنيين والمتدخلين وكافة هيئات المجتمع المدني المعني بالاستهلاك حتى لا يتكرر ما حصل في عيد الأضحى من السنة الماضية، مشيدة بالإجراءات المزمع اعتمادها من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الإطار.

وعددت الجامعة، ضمن بيان لها، الإجراءات المزمع اعتمادها من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قائلة إن على رأسها الدعوة الموجهة إلى عموم "الكسابة" المعنيين إلى ضرورة التسجيل لدى المصالح البيطرية المختصة بهدف ضبط وتنظيم القطاع، وتيسير عمليات المراقبة في المرابض المخصصة لتربية المواشي المعدة للأضاحي، والعمل على ترقيمها في سياق التحكم في سلاسل الإمداد والإنتاج المتصلة بمسارها، انطلاقا من الضيعة أو مصدر الإنتاج إلى مرحلة التوزيع والتسويق، إضافة إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها حملات التحسيس والتوعية التي سترافق مجموع العمليات والمراحل.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه التدابير التنظيمية والرقابية الاستباقية المتعلقة بمختلف مراحل تربية وتسمين أضاحي العيد خلال السنة الجارية، تأتي "تفاديا لتكرار تجربة السنة الماضية التي تميزت بالتعفن السريع للعديد من لحوم الأضاحي بسبب الغش والتدليس في استعمال مواد غير صالحة في علف تسمين المواشي المعدة لهذه المناسبة".

وندد البيان بـ"الأضرار التي لحقت بمصالح الأسر والعائلات المغربية التي عبرت عن استيائها العميق مما حصل"، مذكرا كذلك بـ "حالة الهلع العام الذي أصاب المستهلك المغربي في مختلف ربوع المملكة مما أدى إلى فقدان عنصر الثقة في شروط صحة وسلامة تربية وتسويق مواشي الأضاحي وانعكاساته السلبية على جميع الشرائح الاجتماعية".

وأعلنت الجامعة عن استعدادها، رفقة جميع الجمعيات المنضوية تحت لوائها، من أجل "الانخراط الفعلي والمسؤول في حملات التوعية والتحسيس، باعتبارها شريكا من جهة، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الحملات في ميدان تنمية الوعي الاستهلاكي في صفوف المستهلكين المغاربة".