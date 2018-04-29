24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:38
|13:30
|17:07
|20:13
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رباطيون يستحضرون الذاكرة التاريخية للمباني العتيقة بالعاصمة
- "الثروة السياحية" تصطدم بضعف البنية التحتية في إقليم اشتوكة
- ندوة بمعرض مكناس الدولي تناقش علاقة الإعلام بالتنمية الفلاحية
- الإعلام والتنمية الفلاحية
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
عبد الفتاح كيليطو: الطلبة "لا يقرؤون" .. والعربية أقرب إلى قلبي (5.00)
"فوضى سياسات التنمية" تُولد التصحر وتدهور النبات في زاكورة (5.00)
الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" (5.00)
- باعة متجولون يروجون الحليب الخام .. وخبير يحذر من انتشار السلّ - (174)
- شباب "البوليساريو" يميلون إلى الحرب أمام انكماش المساعدات - (84)
- مديرية الأمن تتشبث بمبدأ "حماية الدولة" أمام الأخبار الزائفة - (51)
- نواب سابقون يختارون "العصيان" .. و"المالية" توقف أجور "الأشباح" - (43)
- بوتين يعين سفيرا جديدا بالمغرب .. وخبير: روسيا تلعب على الحبلين - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تقنية جديدة تقيس تدفق الدم في الدماغ بأقل كلفة
طوّر علماء أمريكيون تقنية جديدة لقياس تدفق الدم في الدماغ البشري، يمكن استخدامها لمراقبة حالة المرضى المصابين بسكتة دماغية أو إصابات في الدماغ.
التقنية الجديدة طورها علماء بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، نشروا أبحاثهم في العدد الأخير من دورية "Optica" العلمية.
وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تعتمد على الكاميرات الرقمية التقليدية، وهي أرخص بكثير من الطرق المعتادة.
وأضافوا أن الطرق التقليدية تتطلب حوالي 20 جهاز كشف للعدسات الفوتونية تبلغ تكلفتها آلاف الدولارات لقياس تدفق الدم في الدماغ البشري، وتستخدم نهج يسمى التحليل الطيفي للارتباط المنتشر.
أما التقنية الجديدة، حسب "وينجون تشو" قائد فريق البحث، في قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة كاليفورنيا، تتطلب كاميرا رقمية تقليدية مزودة بشريحة CMOS وهي تقنية مستخدمة في بناء الدوائر الإلكترونية المتكاملة، لقياس تدفق الدم في الدماغ.
وتعتمد التقنية الجديدة على طريقة تسمى "التحليل الطيفي موجه الانتشار"، ولها ميزة إضافية عن الطرق التقليدية، وهي أن الأطباء لا يحتاجون إلى إطفاء أضواء الغرفة أثناء إجراء قياس تدفق الدم، وقد يتمكن العلماء في نهاية المطاف، من مراقبة تدفق الدم في الهواء الطلق، تحت أشعة الشمس الساطعة.
وقال "وينجون تشو"، إن التقنية الجديدة "واعدة للغاية، كما أنها ستكون أقل تكلفة من الطرق التقليدية لقياس تدفق الدم في الدماغ البشري، لدى مرضى السكتة الدماغية وإصابات الدماغ".
وأضاف أن "فريق البحث اختبر التقنية الجديدة على مجموعة من المتطوعين، ويعملون من أجل التحقق من كفاءتها وتكييفها للاستخدام النهائي في غرف الرعاية العصبية".