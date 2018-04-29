البوعزاوي .. مخترع مغربي يحصد 4 جوائز دولية

هسبريس - وم ع

حصل المخترع المغربي ماجد البوعزاوي، رئيس الجمعية المغربية "أوفيد المغرب"، على أربع جوائز عن اختراعه "نظام للتغيير التلقائي لتوجيه الألواح الكهروضوئية"، وذلك خلال عدة معارض دولية للاختراع نظمت مؤخرا.

وأبرز بلاغ للجمعية المغربية "أوفيد المغرب"، والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين،أن الاختراع المتوج يقوم تلقائيا بتغيير اتجاه الألواح الكهروضوئية لإزالة الغبار أو جزيئات الرمل التي يمكن أن تتراكم على سطحها بشكل منتظم، إذ تضمن هذه التقنية أقصى أداء للألواح على المدى الطويل مع تجنب استخدام مخزون المياه الثمينة وتلوث الهواء.

وحصل المخترع المغربي، مؤخرا، على الميدالية الذهبية في فئة "حماية البيئة - الطاقة" في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف، ودرع تقديري للاستحقاق في مجال الاختراع والعلوم (البرتغال)، والميدالية الذهبية لتايوا (تايوان)، والميدالية الفضية بالمعرض الدولي للاختراع "أرخميدس" في موسكو.

وفي 2017، نال الاختراع المذكور ستة ميداليات ذهبية أخرى في الصين وتايوان والمملكة العربية السعودية وماليزيا وبولونيا وكوريا الجنوبية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل الجمعية المغربية "أوفيد المغرب"، قامت المملكة بتوقيع 14 بروتوكول تفاهم مع روسيا وألمانيا والهند والبوسنة -الهرسك ولبنان وبولنيا إضافة إلى إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وكندا وتايوان وماليزيا ورومانيا وفنلندا.

كما مكنت الجمعية المغرب من تنظيم المسابقة الدولية للابتكار "ليتس تشالانج 2" بالقنيطرة والتي عرفت مشاركة 19 بلدا، وكذا من تنظيم مشاركة المخترعين المغاربة في الأحداث العلمية الدولية في كل من تايلاند والصين وماليزيا ورومانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وبولونيا وكوريا الجنوبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "أوفيد المغرب"، تحرص على جعل عملها مندرجا ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بجعل المغرب فاعلا رئيسيا على المستوى العالمي في مجال الابتكار والإبداع والمساهمة في تثمين الرأسمال اللامادي الذي يشكل الثروة الأولى الأساسية للمملكة.

وقام المخترع المغربي، وهو مهندس في مجال هندسة الإلكترونيات المتخصصة في الاتصالات والشبكات، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، بإيداع 14 طلب براءات اختراع منذ 1997. ونال 31 جائزة دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا. وتم توشيح ماجد البوعزاوي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال عيد العرش لعام 2016.