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الرئيسية | بيئة وعلوم | الملك: المغرب يسخر خبرته لنجاح حوض الكونغو

الملك: المغرب يسخر خبرته لنجاح حوض الكونغو

الملك: المغرب يسخر خبرته لنجاح حوض الكونغو
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 أبريل 2018 - 17:05

أكد الملك محمد السادس أن المملكة المغربية عبأت كل طاقاتها وسخرت خبرتها في مجال التصدي للتغيرات المناخية، في سبيل تأمين أسباب نجاح المشروع الطموح الرامي إلى تحويل التحديات المناخية في المنطقة إلى فرص واعدة، وذلك في إطار لجنة حوض الكونغو.

وقال الملك في الخطاب الموجه للقمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المنعقدة اليوم الأحد ببرازافيل، "لقد آلينا على نفسنا دعم هذا المشروع، الذي يمثل نهجا جديدا يراعي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية للمنطقة، من خلال برامج مندمجة وشمولية وتضامنية، تندرج في إطار الاقتصادين الأزرق والأخضر".

وفي هذا السياق، شدد العاهل المغربي على "البعد الإنساني الذي يقوم عليه هذا المشروع"، واصفا المقاربات الرامية إلى إدماج السكان وإشراكهم في نجاح كل مبادرة من هذا القبيل بـ "ذات الأهمية القصوى".

وقال الملك "انطلاقا مما يربطنا من أواصر الأخوة والتضامن الإفريقيين، نجتمع اليوم من أجل المساهمة في إطلاق دينامية إيجابية، تهدف إلى حماية نهر الكونغو وتثمينه باعتباره موروثا إفريقيا نفيسا".

وذكر العاهل المغربي بأن لجنة حوض الكونغو أحدثت في نونبر 2016 بمراكش، وذلك خلال القمة الإفريقية الأولى للعمل، المنعقدة على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، وذلك إلى جانب لجنتين إقليميتين هما لجنة منطقة الساحل ولجنة الدول الجزرية.

واستعرض الملك الأشواط التي تم قطعها منذ انعقاد القمة الإفريقية للعمل، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق الصندوق الأزرق في مارس 2017، وخطة أجرأته ببرازافيل في نونبر 2017، وتسريع الخطوات التنفيذية لتفعيله بالرباط في مارس المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محب الملك محمد السادس الأحد 29 أبريل 2018 - 17:31
الملك محمد السادس نصره الله يضع خبرة المغرب في كل المجالات رهن إشارة الدول الإفريقية
عاش الملك
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-64
2 - مغربي الأحد 29 أبريل 2018 - 17:48
الله اطول فعمر سيدنا الصراحة توحشنا الزيارات ديلكم اسيدنا الى المدن المغربية الله انصركم
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-54
3 - NeoSimo الأحد 29 أبريل 2018 - 18:06
أتمنى أن يسخر كذلك المغرب خبراته لنجاح المغرب...
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100
4 - brahim الأحد 29 أبريل 2018 - 18:13
نتمنى الخير للوطن المغربي في كل مجالات. اللهم احفظ هذا البلد.
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20
5 - تصحيح الأحد 29 أبريل 2018 - 20:11
تحية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأسأل الله له التوفيق والمزيد من النجاح في أبعاده الإنسانية الوطنية والدولية . وهذا البعد الإيكولوجي برهان على الالتزام الكوني لجلالته ويستحق كل تقدير .
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-13
6 - ضحايا مأذونيات الأحد 29 أبريل 2018 - 21:09
أتمنى من الله عز وجل أن يطلق صرح مأذونيات بي وزارة الداخلية الملحقة أكثر الفساد يقع فيها حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤلين
الله الوطن الملك
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2
7 - محمد بلحسن الأحد 29 أبريل 2018 - 21:28
أطال الله في عمر جلالة الملك ها هو يسخر الخبرات و التجارب المغربية لخدمة الشعوب الافريقية من بينها التركيز على أهمية المقاربات الرامية إلى إدماج السكان وإشراكهم في نجاح المشاريع التنموية. يكفي أن تتوفر الكفاءة و النزاهة في ممثلي السكان (برلمانيون و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية مثلا) ليستفيذ الجميع من البرامج التنموية التي تتجسد ميدانيا بإبرام صفقات عمومية تظم دفاتر تحملات خاصة و عامة بمواصفات إدارية و تقنية مدروسة لتغليب الحكامة الشفافة الجيدة. التطبيق هو المشكل العويص خصوصا مع وجود كائنات انتخابية و سماسرة داخل الادارات و المقاولات العمومية و ضعف المراقبة المستمرة و الدورية (قضاة المجلس الأعلى للحسابات و موظفوا المفتشية العامة للمالية لا تستطيع رصد %10 من الاختلالات الوازنة المصنفة في خانة الجرائم المالية).
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-4
8 - casa الأحد 29 أبريل 2018 - 22:08
انا ومجموعة من الاصدقاء مع الحليب سونطرال وغاز افريقيا جلسنا وناقشنا بعض الاراء الاخوان وانتهينا نحن لسنا ضذ منتوجات البلاد هناك بعض الناس يناقشون عزيز اخنوش صديق للملك انا براسى بغيت نكن صيديق الملك ولا صديق اخنوش ماالعيب الرجل عندوا الخير الله ازد ليه بعض الاخوان من المغرب والجزائر جالسينا وراء العنكبوت ويوجهوننا وهذاك العائلات ليخدامين مساكن ورائهم الفلاحيين كل حر قطع الحليب وقطع الماء وقطع تبركيك واقطع الخبز وانتحر وشكرا
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-4
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