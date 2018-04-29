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الرئيسية | بيئة وعلوم | الملك يوقع بروتوكول لجنة المناخ لحوض الكونغو

الملك يوقع بروتوكول لجنة المناخ لحوض الكونغو

الملك يوقع بروتوكول لجنة المناخ لحوض الكونغو
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 أبريل 2018 - 21:15

وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، البروتوكول المؤسس للجنة المناخ لحوض الكونغو، وذلك في ختام أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

كما وقع البروتوكول، الرئيس الأنغولي السيد جواو لورينسو، ورئيس جمهورية افريقيا الوسطى السيد فوستان أرشانغ تواديرا، ورئيس جمهورية الكونغو السيد دونيس ساسو نغيسو ، ورئيس جمهورية الغابون السيد علي بانغو أونديمبا، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية السيد ثيودور أوبيانغ نغيما، ورئيس جمهورية رواندا السيد بول كاغامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمد.

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