24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:38
|13:30
|17:07
|20:13
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الثروة السياحية" تصطدم بضعف البنية التحتية في إقليم اشتوكة
- عبد الوهاب الرامي: نقل الحقيقة روح أخلاقيات "صاحبة الجلالة"
- المغاربة وهجرة الوطن
- معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك بالمغرب
- صاحبة الجلالة تقتحم الجامعة للتفاعل مع ورش الجهوية
"فاجعة أم الربيع" تسلط الضوء على تهميش "سيدي أحمد الخدير" (5.00)
مُومن: غياب التخطيط والتكوين يضعف تطور كرة القدم المغربية (5.00)
جريدة "8 مارس" تعود إلى النضال النسائي في صيغة إلكترونية (5.00)
- باعة متجولون يروجون الحليب الخام .. وخبير يحذر من انتشار السلّ - (246)
- عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب - (99)
- مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب - (76)
- دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء - (67)
- "عري" وقبل نسائية ساخنة تثير جدلا في مراكش - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يوقع بروتوكول لجنة المناخ لحوض الكونغو
وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، البروتوكول المؤسس للجنة المناخ لحوض الكونغو، وذلك في ختام أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
كما وقع البروتوكول، الرئيس الأنغولي السيد جواو لورينسو، ورئيس جمهورية افريقيا الوسطى السيد فوستان أرشانغ تواديرا، ورئيس جمهورية الكونغو السيد دونيس ساسو نغيسو ، ورئيس جمهورية الغابون السيد علي بانغو أونديمبا، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية السيد ثيودور أوبيانغ نغيما، ورئيس جمهورية رواندا السيد بول كاغامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمد.