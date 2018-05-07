الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض

إبراهيم مغراوي من مراكش

توشك مديرية المياه والغابات بجهة مراكش أسفي على الانتهاء من أشغال مشروع الفضاء الترفيهي والتربوي بقلعة السراغنة، الذي ينجز في إطار خلق فضاءات لإعادة توطين الحيوانات البرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي بمنطقة متميزة تقع في ملتقى المجالين القروي والحضري على مدخل عاصمة السراغنة.

ويأتي منتزه توبقال والفضاء الترفيهي والتربوي الساقية اليعقوبية، الذي أحدث بجهة مراكش أسفي لترجمة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي سنة 1996، لينضاف إلى شبكة وطنية مكونة من 154 من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية التي تغطي مساحة تناهز 2.5 ميلون هكتار، وتشكل إطار للمحافظة على هذا التنوع الطبيعي وتنميته وتثمنيه.

تراث ومتنفس طبيعي

"يضم إقليم السراغنة مجالا طبيعيا غنيا يمكن أن يشكل مدخلا اقتصاديا"، يقول محمد الأكلع، أستاذ علم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، الذي أوضح لهسبريس أن الإقليم يزخر بتنوع بيولوجي وجيولوجي كسلسلة الجبيلات التي تشكل تراثا عالميا فريدا من نوعه، مضيفا أن "الفضاء التربوي والترفيهي جاء للمحافظة على هذا التنوع الطبيعي لكنه لا يكفي لأن المنطقة في حاجة إلى خلق عدد كبير من هذه المنتزهات التي تشكل متنفسا لسكان الإقليم والجهة"، معتبرا ان ذلك "سينعش السياحية البيئية للسراغنة".

يعتبر الفضاء الترفيهي والتربوي الساقية اليعقوبية بقلعة السراغنة أول مشروع للمندوبية السامية للمياه والغابات على مستوى جهة مراكش، وهو عبارة عن مجال غابوي على مساحة 400 هكتار تقريبا، يختلف في وظيفته عن المحمية، باعتباره مجالا للحفاظ على الحيوانات البرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض كالغزال والوعل، فيما تشكل المحمية مؤسسة مهمتها الدراسة العملية لكل ما يرتبط بهذه الكائنات للحفاظ على نسلها وتكاثرها.

يقع الفضاء المذكور على مجال مصنف ضمن الأراضي ذات الأهمية الوطنية لحماية المدينة من الفيضانات، ويحتوي على غطاء نباتي متنوع، كالسدرة والسنط والرتم والزيتون البري والصبار، مما تحتاج إليه الحيوانات التي تم استقدامها من ضواحي مراكش لتوطينها به في تغذيتها، وفق إفادة نوال بوسدر، المديرة الإقليمية للمياه والغابات بالنيابة بقلعة السراغنة، التي قالت في تصريح لهسبريس إن "هذا المشروع يأتي لينضاف إلى مختلف المبادرات التي أشرف عليها الملك على مستوى المنطقة الرامية إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية".

وأوردت المسؤولية ذاتها أن المشروع المتكون من أربعة أبراج ومركز تربوي ومرافق، الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 10.160.000 درهم، هو ثمرة اتفاقية شراكة جمعت كلا من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وعمالة إقليم قلعة السراغنة، والمجلسين الإقليمي والبلدي لعاصمة المنطقة، مبرزة أن هذه المؤسسات منخرطة في التدبير المستدام والمندمج والتشاركي للفضاء الترفيهي والتربوي الساقية اليعقوبية، الذي يضم حاليا 20 عزالا و17 وعلا.

وكشفت بوسدر أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ساهمت في هذا المشروع بـ 6.76 مليون درهم، فيما قدرت مساهمة المجلس الإقليمي بـ 1.50 مليون درهم، أما المجلس البلدي لقلعة السراغنة فساهم بـ 1.90 مليون درهم، إلى جانب توفير 35 طنا من الأعلاف لفائدة الوحيش الذي تم إطلاقه نهاية شهر مارس الماضي.

حيوانات مهددة بالانقراض

يقع الفضاء التربوي والترفيهي الساقية اليعقوبية بمدخل مدينة قلعة السراغنة على مساحة تصل إلى حوالي 400 هكتار، خمسة هكتارات خصصت كفضاء للاستئناس للحيوانات بعد نقلها من المحميات. ويتميز بغطاء طبيعي غني بما تحتاج إليه الحيوانات في تغذيتها، بعدما قامت مديرية المياه والغابات بإعادة تأهيله وحماية كافة أنواع الغطاء النباتي التي تعرضت للتدمير عن طريق الرعي الجائر.

الفضاء يحرسه 15 حارسا، 10 منهم وفرهم المجلس البلدي وخمسة من تمويل المجلس الإقليمي، وبه أربعة نقاط للمراقبة تلعب دورا كبيرا في حالة نشوب حريق، ويضم ممرات للراجلين ومسالك بينية.

وأوضح أحمد جلون، أحد الأطر الذين رافقوا هسبريس خلال جولتها في الساقية اليعقوبية، أن الفضاء الذي يضم أيضا مركبا ترفيهيا أنجز من طرف المجلس البلدي والإقليمي يحتوي على متحف بيئي وقاعة متعددة الاختصاصات للتكوين في مجال المحافظة على البيئة، سيفتح أمام زواره قريبا، وأن مرشدين سيرافقونهم خلال الزيارة.

وقال جلون إن "التحدي الذي يواجه القائمين على تدبير هذا المجال هو التهديد الذي سيواجه الغزال والوعل من طرف الكلاب الضالة والثعلب الذي يحتاج إلى صغار هذه الحيوانات في غذائه وغذاء صغاره"، مضيفا أن "المعضلة تتمثل في كون الغزال والوعل يطلقان رائحة تشم من مسافة بعيدة".

وأبرز الإطار ذاته أن "المشرفين على تدبير الفضاء وضعوا كل الخطط لمعاجلة هذا التهديد والقضاء عليه، أو التخفيف منه، من أجل حماية صغار الغزال والوعل حتى تكبر ويشتد عضدها، لأن الكلاب الضالة والثعالب تهدد الصغار التي لا تقوى على الهروب"، وفق تعبيره.