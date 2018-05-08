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كُتّاب وآراء
مئات الطبة يستفيدون من مركز التميز للتكنولوجيا
جرى، أمس الاثنين، افتتاح مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات (CEIT) من لدن كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية نيابة عن الوزير مولاي حفيظ العلمي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الهندية "م. ج. أكبر"، الذي كان حاضرا عن طريق نقلٍ بالفيديو.
ومن المنتظر، وفق بيان صادر عن السفارة الهندية بالمغرب، "أن يستفيد 500 طالب سنويا من دورات المركز، وأن يسهموا في تكثيف وتنويع بناء قطاع التكوين وبناء القدرات في المغرب، وبالتالي تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين الهند والمغرب من خلال آلية التعاون الجنوب الجنوب".
يذكر أنه جرى إنشاء مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات (CEIT) في تكنوبارك بالدار البيضاء، تحت رعاية مذكرة تفاهم بين الهند والمغرب وقعت في 10 دجنبر 2014، بتنفيذٍ لكلّ من المركز الهندي لتطوير الحوسبة المتقدمة (CDAC) والمعهد الوطني المغربي للبريد والاتصالات (INPT).