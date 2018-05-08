24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:2913:2917:0820:2021:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. في قوة الاحتجاج الناعم (5.00)

  2. الزاكي يعود إلى الجزائر عبر بوابة مولودية وهران (5.00)

  3. احتفالات مولودية وجدة (5.00)

  4. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة يوم الأحد (5.00)

  5. أحمجيق يطالب الملك بإلغاء "ظهير العسكرة" (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | بعد التبرع بأعضائه .. "معجزة" تعيد طفلا إلى الحياة

بعد التبرع بأعضائه .. "معجزة" تعيد طفلا إلى الحياة

بعد التبرع بأعضائه .. "معجزة" تعيد طفلا إلى الحياة
هسبريس - إفي
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:20

عاد طفل إلى الحياة بعد قليل من توقيع والداه على كافة أوراق التبرع بأعضائه، حيث أمضى شهرين محتجزا بمستشفى على أجهزة حفظ الحياة.

وظل الطفل الأمريكي ترينتون ماكينلي (13 عاما) في حالة غيبوبة لمدة شهرين بعد تعرضه لحادث سير، وعانى من سبعة كسور في الجمجمة حينما سقطت فوقه عربة تجرها الدواب كان يستقلها رفقة أصدقاءه بمنطقة موبايل في ألاباما الأمريكية.

ووقع الطفل خارج العربة التي سقطت فوقه متسببة في إصابته بالجمجمة، وفقا لما ذكرته قناة تلفزيونية محلية.

ووفقا لأسرته، فإن ماكينلي رقد لعدة أيام على أجهزة دعم الحياة وبالكاد كان يستطيع التنفس، الأمر الذي دفع الأسرة لاتخاذ القرار الصعب بالتبرع بأعضائه لخمسة أطفال كانوا ينتظرون عمليات زرع.

وقبل يوم واحد من فصل أجهزة دعم الحياة، وبعد أن كان الوالدان قد وقعا بالفعل أوراق التبرع بالأعضاء، أظهر ماكينلي علامات على استرداد وعيه.

ووصف ذوو الطفل والأطباء استعادة الطفل لوعيه بـ"معجزة"، رغم المخاطر التي كان لا يزال يواجهها، لكن حالته تحسنت بشكل كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - younes الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:33
سبق لشاب اشرف لكنيزي ابن مدينتي بخريبكة ان اطلق هذه الحملة وكان اول المتبرعين باعضاءه برافوا شباب خريبكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - yassine الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:34
الأعمار بيد الله سبحانه و تعالى، و ليس بيدي الأطباء و لا الآلات المتطورة، ليست بمعجزة و لكن قوة إيمان البشر بقدرة الله في شفاء عباده تصنع المعحزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
3 - mohamed الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:34
‏ سبحان الله لم يصل اجله بعد
‏اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
4 - khalil Netherland الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:37
ان الله يحي الموتى وهو على كل شيء قدير
أبواه ارادو الأحسان بالآخرين والتبرع بأعضائه لكن الله اتبت ان عمره مازال طويلا وهذه عناية الاهيه
فالإنسان يجب ان يصبر وينتظر الفرج من الله فهو مبدل الأحوال
سبحان الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
5 - فرحات الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:39
سبحان الله عما يصفون .وما اوتيتم من العلم إلا قليلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
6 - Adil الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:54
سبحان الله عندهم مستشفيات وأطباء يعيدون الحيات لمن بالكاد يتنفس بالمجان..وعندنا مجازر وجزارون ينتضرون بسواطيرهم من يأتي إليهم بقدميه حتى يرسلوه محمولا على النعش لمتواه الأخير ولو دفع لهم دم جوفه بدون شفقة ولا رحمة ولا أدنا ضمير....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
7 - safir الثلاثاء 08 ماي 2018 - 14:58
إن الله على كل شيء قدير . سبحان الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 08 ماي 2018 - 15:01
حتى القرار الدي أتخداه والداه بالتبرع بأعضاء طفلهما كان قرارا جميلا ليس فيه أي شيء من الأنانية إلا أن الله عز وجل جزاهما بأن عاد إبنهما إلى الحياة من جديد بعد أن كان الأمل ضئيلا فهذه عبرة يجب أن نستفيد منها خصوصا ونحن دولة إسلامية بأن لا نكون أنانيين وأزرع الخير تحصد الخير شكرت جزيلا هيسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - رجل الثلاثاء 08 ماي 2018 - 15:19
بهذا يتفوقون علينا هم سباقون إلى الخير ومساعدة الآخرين، ونحن سباقون إلى الشر، لذلك تنقطع بنا السبل، فكما لا نساعد أحد، لا يساعدنا أحد عندما نحتاج إلى ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - عبدالحق الثلاثاء 08 ماي 2018 - 15:28
الحمد لله. إنها مشيئة الله عز وجل هو الشافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.