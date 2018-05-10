الصين تطلق قمرا عالي الدقة لمراقبة للأرض

هسبريس - متابعة

أطلقت الصين، الأربعاء، القمر الصناعي "غاوفين 5" عالي الدقة؛ لاستكشاف الأرض في مسار محدد سلفا.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن عملية الإطلاق تمت عل متن الصاروخ الحامل "لونج مارش 4C"، من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي البلاد.

ونقلت عن إدارة الدولة للعلوم والتكنولوجيا وصناعة الدفاع الوطني، قولها إن هذا القمر يستخدم بشكل اساسي لاستكشاف موارد الأرض عن طريق جهاز استشعار عن بعد.

وقمر "غاوفين 5" الذي طورته الأكاديمية الصينية للتكنولوجيا الفضائية هو خامس قمر تم إطلاقها منذ 2013 ضمن نظام مراقبة الأرض العالي الدقة.

ويلعب هذا النظام دوراً مهماً في تفادي الكوارث ومراقبة التغيير المناخي ووضع الخرائط ومسح الموارد والزراعة، وتستخدمه بشكل خاص وزارات الموارد وحماية البيئة والزراعة.