دراسة أمريكية: هذه الأصوات المفضلة عند الرضعي

هسبريس - متابعة

كشفت دراسة علمية أن الرضع يفضلون الاستماع لأصوات أطفال آخرين من نفس أعمارهم عن سماع البالغين، وهي أصوات تدفعهم إلى تطوير مهارات الحديث والكلام.

وذكرت الدراسة التي نشرت عبر مجلة (جورنال أوف ذي أكوستيكال سوسيتي أوف أمريكا) المتخصصة، أن الرضع خلال المرحلة السابقة للكلام بطلاقة يتعرفون على الأصوات، لكنهم يفضلون تلك التي تصدر من رضع آخرين أكثر من البالغين.

وكشفت تجربة أجريت بواسطة جامعة ماكغيل بمدينة مونتريال (كندا) أن رضعا حديثي الولادة تصل أعمارهم حتى خمسة أشهر قضوا مدة تزيد بمقدار 40% في الاستماع لأصوات رضع آخرين عن أصوات بالغين، يقلدون نفس الأصوات.