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الرئيسية | بيئة وعلوم | "ملعقة سحرية" تقيس الملح في طعام رمضان

"ملعقة سحرية" تقيس الملح في طعام رمضان

"ملعقة سحرية" تقيس الملح في طعام رمضان
هسبريس - الأناضول
السبت 12 ماي 2018 - 05:10

مع حلول شهر رمضان، تعاني كثير من ربات البيوت والطباخين من مشكلة تحديد كمية الملح في أطعمتهم المطبوخة وهم صائمون.

لكنّ طالبين في المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس ولاية كير شهر التركية، نجحا في وضع حد لمثل هذه المشكلات، وابتكرا "ملعقة سحرية"، قادرة على قياس كمية الملح في الطعام، دون تذوقه.

محمد عاكف تورتوم، وديلارا عبدالهادي، يدرسان في الصف الخامس الابتدائي، عرضا مشروعهما في معرض العلوم بمدرستهما، أمام جمع من أسر الطلاب والمعلمين.

فكرة الملعقة الجديدة نجحت في إثارة اهتمام كافة الحاضرين، وحرصوا على معرفة كيفية عملها.

يقول تورتوم: "ثبّتنا على الملعقة آلية لقياس كمية الملح، فور غمسها داخل الطعام، دون الحاجة لتذوقه".

وأضاف: حرصنا على إنتاج هذا المشروع مع اقتراب حلول شهر رمضان، واستغرق عملنا عليه قرابة شهر.

وأوضح أن الألية المستخدمة في المعلقة تعتمد على سلك ، وبطارية، ومصباح صغير، وحسب كمية الملح، يزيد أو ينقص ضوء المصباح".

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