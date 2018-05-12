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الرئيسية | بيئة وعلوم | أمريكا ترسل طائرة هليكوبتر إلى كوكب المريخ

أمريكا ترسل طائرة هليكوبتر إلى كوكب المريخ

أمريكا ترسل طائرة هليكوبتر إلى كوكب المريخ
هسبريس - متابعة
السبت 12 ماي 2018 - 15:18

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، إنها سترسل طائرة هليكوبتر صغيرة في إطار بعثة عام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ فيما يمثل أول مرة يتم فيها استخدام مثل هذه الطائرات في عالم آخر.

وقالت "ناسا" إن الطائرة الهليكوبتر الخاصة بكوكب المريخ ستعمل عن طريق التحكم عن بعد وهي مصممة للعمل في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ بمروحتين تدوران بشكل عكسي ويبلغ وزنها نحو 1.8 كيلوغرام بجسم يعادل حجم كرة البيسبول.

وذكر مسؤولو "ناسا" أن الطائرة ستصل إلى سطح الكوكب الأحمر ملحقة بالمسبار الذي يعادل حجم سيارة. وبعد وضع الطائرة على الأرض سيتم توجيه المسبار إلى مسافة آمنة لنقل الأوامر، مضيفين أن مسؤولي التحكم على الأرض سيصدرون الأوامر للطائرة الهليكوبتر للقيام بأولى رحلاتها بعد شحن بطارياتها وإجراء الاختبارات.

وتحتوى الطائرة على خلايا شمسية لشحن بطاريات أيون الليثيوم التي تعمل بها وآلية التدفئة للحفاظ علي دفء الطائرة خلال الليل الذي تنخفض فيه الحرارة إلى درجة التجمد.

ومن المقرر انطلاق مهمة مسبار كوكب المريخ في شهر يوليوز 2020 من قاعدة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا للوصول إلى المريخ في فبراير 2021. وقالت "ناسا" إن المسبار مصمم للقيام بدراسات جيولوجية والتأكد من صلاحية بيئة المريخ للحياة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد البوعناني السبت 12 ماي 2018 - 15:45
الإنسانية تعيش مرحة العلم و المعرفة و نحن لا زلنا عالقين في الخرافة و الدين.
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