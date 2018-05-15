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الرئيسية | بيئة وعلوم | منظمة الصحة تحذر من خطر الدهون المهدرجة

منظمة الصحة تحذر من خطر الدهون المهدرجة

منظمة الصحة تحذر من خطر الدهون المهدرجة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 02:30

قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم قادر على القضاء على الدهون المهدرجة المصنعة بحلول عام 2023.

وكشفت المنظمة عن خطة تقول إنها يمكن أن تمنع 500 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أمراض القلب.

وأضافت المنظمة في بيان أن الدهون المهدرجة شائعة الاستخدام في الأطعمة المقلية والمخبوزة والوجبات السريعة لأنها لا تفسد سريعا لكنها مضرة للمستهلكين وتزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 21 بالمئة واحتمالات الوفاة بنسبة 28 بالمئة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في البيان "لماذا يتناول أطفالنا مثل هذا المكون غير الآمن في أطعمتهم؟"

وأضاف أن تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية لاستبدال الدهون المهدرجة بما في ذلك الترويج للبدائل الصحية والتشريع ضد استخدام المكونات الضارة سيؤدي إلى إزالتها من السلسلة الغذائية وتحقيق نصر كبير على أمراض القلب.

وتابعت المنظمة أن بعض الدول الغنية تمكنت فعليا من القضاء على الدهون المهدرجة بفرض قيود على الكميات المسموح بها في الأغذية المعلبة وبعضها حظر جزئيا الزيوت المهدرجة وهي المصدر الرئيسي للدهون المهدرجة المصنعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصدرت المنظمة أول مسودة توصيات تتعلق بالدهون المهدرجة منذ 2002 وقالت فيها إن البالغين والأطفال يتعين ألا يستهلكوا أكثر من واحد بالمئة من سعراتهم الحرارية اليومية من الدهون المهدرجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ما نعرف الثلاثاء 15 ماي 2018 - 03:01
آشنو يقدر يدير المغربي ادا كانت الدهون غير الصحية ب 18 درهم والدهون الصحية ب 60 درهم للتر
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