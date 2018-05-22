24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر
- عاجل: ملثمون يطلقون النار على المارة بمرسيليا
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (274)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (189)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (160)
- رئيس الحكومة يحل بمطار سيول في غياب مسؤولي كوريا الجنوبية - (148)
- خبير يدعو المغرب إلى إعلان بطلان وقف إطلاق النار بالصحراء - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السياحة وراء 8% من انبعاثات الاحتباس الحراري
يقولون إن السفر يوسع المدارك، ولكن دراسة جديدة ألقت الضوء على أن السفر يوسع أيضا البصمة الكربونية الخاصة بالمرء، إلى حد أكبر بكثير مما كنا نعتقد قبل ذلك.
ويقدر فريق من الباحثين في جامعة سيدني أن صناعة السفر هي السبب وراء نحو 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وعلى عكس الأبحاث السابقة ، نظر العلماء إلى ما هو أبعد من مجرد وسائل النقل والفنادق : حيث وضعوا في الحسبان الطعام والشراب والبيع بالتجزئة.
وكانت دراسات سابقة قد خلصت إلى أن السياحة العالمية تقف وراء نسبة من الانبعاثات أقل بكثير من هذه التي حددتها الدراسة الجديدة . فعلى سبيل المثال ، قدرت دراسة استقصائية عام 2010 أن قطاع السفر يتسبب في انطلاق 1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون ،وهو ما يشكل 3% فقط من التلوث المسبب للاحتباس الحراري . وخلصت دراسة عام 2018 إلى أن حجم الملوثات الناتج عن السياحة هو 4.5 مليار طن.
ووفقا لدراسة جامعة سيدني، فإن المصدر الأكبر لهذه الملوثات على مستوى العالم هو الولايات المتحدة ، تليها الصين ثم ألمانيا. ومن بين أكبر المصادر أيضا الهند والمكسيك والبرازيل وكندا واليابان.
وخلص الباحثون إلى أن هناك صلة بين الازدهار في دولة ما وبين حجم بصمتها الكربونية السياحية ، حيث تصدر الدول ذات الدخل المرتفع نسبة أكبر من الملوثات.
واقترح الباحثون على المسافرين ذوي الصلة التقليل من الطيران أو التبرع بأموال لوكالات التعويضات المعنية بغاز ثاني أكسيد الكربون . وأضافوا أنه من التدابير المفيدة أيضا فرض ضريبة على ثاني أكسيد الكربون.