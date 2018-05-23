جلسات التخاطب مهمة عقب التعرض لسكتة دماغية

هسبريس - د.ب.أ

ينحني على الطاولة رجل طويل أشيب الشعر يتهجى كلمة "فيل" مكتوبة بحروف خشبية صغيرة. الكلمة واضحة في ذهنه ولكن يصعب عليه التلفظ بها بصوت عال.

البطاقات التي تحمل صورا ملونة –مثل قرد وموز- تساعده ، وآخرين مثله ، على إيجاد الكلمات التي باتت تفلت منهم الآن.

أصيب الرجل، البالغ 55 عاما، بسكتة دماغية الخريف الماضي. إنه يعاني ولكن يحرز تقدما يوميا في مركز الحُبسة الكلامية في عيادة نيدرزاكسن للتأهيل في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا.

الحُبسة الكلامية هي عدم القدرة على الفهم أو الكلام جراء تلف دماغي. ويتم تشخيصها في نحو ثلث كل الناجين من السكتات الدماغية.

وفي الحالات الحادة، لا يستطيع مرضى الحُبسة الكلام على الإطلاق ولا يمكنهم سوى قول "نعم" و"لا". ويمزج آخرون الأصوات والكلمات ولا يعود بمقدورهم تشكيل جمل كاملة أو يكون لديهم صعوبة في تذكر الكلمات.

ويكون لدى آخرون مشكلة في الكتابة أو فهم الكلام المنطوق أو المقروء. غير أن الحُبسة ليست اضطرابا معرفيا حيث يكون لدى المرضى وضوح ذهني كامل ويحتفظون بالمعرفة المكتسبة سابقا.

ويقول هانز يورج شتورنبورج، رئيس قسم الأعصاب في عيادة نيدرزاكسن: "الأشخاص لا يدركون المدى الكامل للحٌبسة الكلامية". ويشير إلى أنه لا يوجد دواء لهذه الحالة، مضيفا أنه من المهم أن يبدأ المرضى جلسات تخاطب مكثفة في أسرع وقت ممكن.

ووجدت دراسة نشرت العام الماضي في دورية "ذا لانست" الطبية التي تصدر في لندن أن جلسات التخاطب المكثفة لمرضى الحُبسة مؤثرة حتى بعد مرور ستة أشهر أو أكثر من الإصابة بها جراء السكتة.

ويساعد العلاج المناطق السليمة في المخ بأن تتولى وظائف مركز التخاطب المدمر الذي يقع عند أغلب الأشخاص في النصف الأيسر من المخ.

ويتلقى المرضى المصابون بفقدان حاد في القدرة على الكلام في عيادة نيدرزاكسن على ما يصل إلى عشر ساعات من المساعدة أسبوعيا في شكل علاج فردي وجماعي والعلاج بمساعدة الكمبيوتر والتدريب على أنشطة يومية معينة مثل التسوق من البقالة.

وبالإضافة إلى ذلك، تلتقي مجموعة دعم تتألف من المرضى وأقاربهم مرة في الشهر في مركز الحُبسة بالعيادة.

وهناك مريضة بين آخرين تدعى ماريون شلوشترمان، سنها 55 عاما، كانت قد أصيبت بالسكتة الدماغية قبل عشر سنوات، واليوم لن يلحظ المرء أنها كانت قد خضعت لإعادة تعلم كيفية التحدث. لأنها بحالة جيدة للغاية، رغم أن الأشخاص المقربين لها غالبا ما ينسون أنها ليست قوية كما كانت.