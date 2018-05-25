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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء: تدخين السجائر يؤذي عضلات السيقان

علماء: تدخين السجائر يؤذي عضلات السيقان

علماء: تدخين السجائر يؤذي عضلات السيقان
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 01:21

كشفت دراسة حديثة أن التدخين بانتظام يتسبب في أضرار مباشرة على العضلات، خاصة عضلات السيقان، حيث يؤدي إلى تقليل عدد الأوعية الدموية وبالتالي الحد من المغذيات والأوكسجين التي يمكن أن يصل إليها.

أجرت الدراسة جامعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية في البرازيل، وجامعة كوتشي في اليابان، ونشرت في مجلة "The Journal of Physiology".

وتوصلت الدراسة، التي أجريت على فئران تجارب تعرضت لدخان السجائر على مدار ثمانية أسابيع، إلى أن تأثر عضلات السيقان لا يعود فقط إلى أن الدخان السام يقلص قدرة الرئة، وبالتالي على النشاط، وإنما أيضا له تأثير مباشر على العضلات.

واكتشف الباحثون أن الدخان يضعف وظيفة الميتوكوندريا، وهي أجزاء مهمة من الخلايا تأخذ المواد الغذائية وتصنع الطاقة التي يمكن أن تستخدمها باقي الخلية، مما يؤثر على دورة تقلصات العضلات ويتسبب في شعور أسرع بالتعب.

وعليه فإن نقص الغذاء والأوكسجين يمكن ان يؤثر على الأيض ومستويات النشاط. بينما لم تحدد الدراسة أيا من المواد الكيماوية، البالغ عددها نحو أربعة آلاف في دخان السجائر، المسؤولة عن الضرر العضلي، لذا فإن القائمين عليها يفتحون الباب أمام إجراء المزيد من الدراسات لتحديد هذه المواد.

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