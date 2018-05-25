فتح الترشح لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

هسبريس من الرباط

أعلنت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" عن فتح باب الترشح لدورتها الخامسة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تكريم رواد المعرفة من أفراد ومؤسسات على مستوى العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازاتهم التي ألهمت البشرية.

كما تسعى الجائزة حسب بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إلى الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة من خلال تحفيز الإبداع والإنجازات في مختلف المجالات التي تتضمن كل ما يتعلق بالمعرفة والتنمية والابتكار والريادة والإبداع إلى جانب تطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات، فضلا عن الطباعة والنشر والتوثيق الورقي والإلكتروني وغيرها من المجالات.

وتشمل الفئات التي يمكنها الترشح للجائزة كلا من الأفراد والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية. وتستقبل الجائزة الترشيحات على موقعها الإلكتروني، وذلك إلى غاية 25 يونيو المقبل.

وتتضمن شروط الترشح للجائزة معايير عدة أهمها؛ أن يكون للجهة أو الشخصية المرشحة إسهامات واضحة في مجال نشر المعرفة، وأن يكون الترشح عن إحدى الفئات المعلن عنها للجائزة، مع إرفاق طلب الترشح برسائل مرجعية من شخصيات على صلة بمجال الترشح ومستندات ووثائق داعمة حول إسهامات المرشح في مجال نشر المعرفة ومدى أهمية هذه الإسهامات.

كما يجب أن يراعى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية والملكية الفكرية، وأن يتم الترشح خلال الفترة المحددة والمعلن عنها وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

ووفقا للمصدر ذاته، تقبل طلبات الترشح المكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية حصرا، فيما لن يتم قبول الطلبات التي لا تستوفي كافة الشروط، ويحق لمجلس أمناء الجائزة سحب الجائزة من أي جهة نالتها في حال الإخلال بشروط الجائزة أو الإخلال بأخلاقيات البحث العلمي أو الأمانة العلمية أو الملكية الفكرية أو أي إخلال آخر يحدده مجلس الأمناء.