مواقع التواصل الاجتماعي تسبب البدانة لدى الأطفال

هسبريس - الأناضول

أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي تشجع الأطفال على تناول الكثير من الوجبات السريعة، التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر وتعرضهم لخطر السمنة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، الأحد، أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة ليفربول الإنجليزية، ركزت على استجابة الأطفال لصور الأطعمة التي تُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال، الذين رأوا مقاطع مصورة لمدونين مشهورين يستهلكون وجبات سريعة تحتوي على سكريات أو دهون، استمروا في تناول سعرات حرارية أكثر بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين لم يشاهدوا ذلك.

واستخدمت الدراسة من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي "زويلا"، التي يتابعها 10.9 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وألفي ديس الذي يتابعه نحو 4.6 مليون شخص.

وقسم الأطفال البالغ عددهم 176 إلى ثلاث مجموعات، وعرض عليهم صور لشخصيات تروج لوجبات خفيفة غير صحية، أو أغذية صحية، أو منتجات أخرى غذائية.

ثم عُرض على الأطفال تشكيلة من الوجبات الخفيفة الصحية وغير الصحية، للاختيار من بينها، بما في ذلك العنب والجزر، والشكولاتة والحلوى.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين شاهدوا الصور غير الصحية استهلكوا حوالي 448 سعرا حراريًا، بينما استهلك الآخرون 357 سعرًا فقط.

ودعا الباحثون إلى مزيد من الحماية للأطفال على الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث من غير الواضح إذا ما كانوا يفهمون الاختلاف بين الإعلانات والمحتوى الحقيقي.

وأشار الفريق إلي أنه في التلفاز هناك الكثير من الإشارات، التي توضح أن المادة المقدمة عبارة عن إعلانات، مثل الفواصل الإعلانية، والأغنيات، بينما في العالم الرقمي فإن الكثير من الإعلانات متضمنة في بقية المحتوى.

وقالت الدكتورة أنَّا كوتس، قائد فريق البحث: "نحن نعلم أنك إذا عرضت على الأطفال إعلانا لمشروب تقليدي، فإن تفضيلهم لهذا المشروب سيزيد. أردنا اختبار استجابتهم لهذا النوع الجديد من الشهرة، وهو نجوم وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت في تصريحات لـ"BBC": "الآن اثبتنا أن الأطفال يتأثرون بنجوم الإنترنت. دراستنا القادمة ستبحث ما إذا كانوا يدركون ذلك من عدمه. في كثير من الحالات يتقاضى المشاهير أموالا، من أجل الترويج لمنتج ما".

ودعت الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، الحكومات إلى دراسة سن المزيد من القواعد التنظيمية لحماية الأطفال، ضمن استراتيجيتها القادمة لمكافحة البدانة عندهم.

وكانت دراسة سابقة أفادت بأن الأطفال الذين يأكلون الوجبات السريعة بانتظام، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري، لأنها تؤدي إلي تراكم المزيد من الدهون في الجسم.