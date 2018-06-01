عالم أمريكي يبشّر من أبوظبي بأعضاء إلكترونية لقهر الإعاقة والشلل

هسبريس من ابوظبي

قال عالم فيزياء امريكي إن القرن الحالي سيشهد القــضاء بشكــل كامل علـــى إعاقـــات فقدان الأطــــراف عالمياً.

وذكر البروفيسور هيو هير، في محاضرة علمية حضرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات، أن العالم مقبل على ثورة حقيقية في القضاء على الإعاقة.

وقال أستاذ برنامج الفنون والعلوم الإعلامية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في المحاضرة التي القاها مساء أمس بمجلس البطين في أبوظبي بعنوان "العصر الجديد للإلكترونيات الحيوية الخارقة"، إن القرن الحالي سيشهد القضاء بشكل كامل على إعاقات فقدان الأطراف حول العالم، مشيراً إلى أن هناك تطورات كبيرة يشهدها العالم في مجال تركيب الأطراف البديلة. وتوقع ألا تتعدى الفترة الزمنية التي يحتاجها العالم لتوفير التقنيات اللازمة لإنهاء إعاقات فقدان الأطراف أكثر من 50 عاماً.

وذهب المحاضر إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى الدراسات المتخصصة في التعامل مع حالات الشلل، مؤكداً أن البحوث العلمية الحديثة تبشر بإمكانية إعادة الأمل للمصابين بالشلل عبر تركيب أطراف صناعية "بديلة" قادرة على إحداث التوافق بين الأجهزة العضلية والأجهزة العصبية.

وأوضح أن الدراسات والتجارب العالمية استطاعت تحقيق تقدم في مجال تمكين الأجهزة العضلية من تلقي الإشارات العصبية لدى عدد من الحيوانات، مشدداً على أن البدء في توظيف تلك الأبحاث في خدمة البشرية سيعني إنهاء أنواع كثيرة من الإعاقات حول العالم في وقت قريب.

وأكد العالم الامريكي أن المستقبل يحمل في طياته الكثير من الأمل لأكثر من نصف سكان العالم الذين يعانون حالياً من شكل ما من أشكال الإعاقة الجسدية أو العصبية؛ إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود 40 إلى 80 حالة شلل لكل مليون شخص. ولفت إلى أن الابتكارات والاكتشافات الحديثة ستتمكن من إحداث قفزات على مستوى تحسين صحة الإنسان والقضاء على الأمراض المزمنة، لا سيما المرتبطة بزراعة الأطراف الاصطناعية.

أعضاء إلكترونية تزرع في الجسم!

واستعرض المحاضر، من خلال عمله في مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أجهزة جديدة من الأعضاء الإلكترونية "بايونيكس" يتم تطويرها لزرعها في أنسجة الجسم للتغلب على الإعاقة وقهر الشلل، في محاولة للاستفادة من التطور الكبير الحاصل في تكنولوجيا النانو.

وقال البروفيسور هيو هير: "نسعى إلى إيجاد طريقة للتفاعل مع المخ، من خلال وضع خريطة طريق للمخ البشري للتعامل مع خلايا محددة لإثارة تفاعل الأعصاب عبر توصيل الجهاز بالعصب والعضلة والعظم في الطرف المبتور؛ ما يساعد على الحركة بشكل أفضل".

وأشار إلى أن العالم يقف على عتبة عصر جديد تكون فيه الآلات امتداداً للجسم البشري؛ وذلك بالاستفادة من الإسهامات الكبيرة لتقدم علم الوراثة والذكاء الاصطناعي والطب التجديدي والترميمي والروبوتات، الذي يمكّن من المزيد من الاتصال بين جسم الإنسان والآلات.

اندماج بين الجسم والآلة

وأوضح هير أن هذا النوع من الاندماج بين الجسم والآلة سيؤدي إلى تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، وسيسمح للأشخاص الطبيعيين باختبار القدرات المعززة بأنفسهم على نحو معرفي وعاطفي وجسدي، وسرعان ما سيكون هناك عالم تندمج فيه التكنولوجيا مع أجسامنا فتغير مفهومنا حول القدرات البشرية إلى الأبد.

وتطرق البروفيسور هير في محاضرته إلى علم الإلكترونيات الحيوية الخارقة، بدءاً من الواجهات الإلكترونية العصبية التي ترتبط بالجهاز العصبي البشري إلى الأطراف الإلكترونية التي تتحرك مثل الأطراف الحقيقية، وهي أبحاث ذات تأثير عالمي في تحسين حياة البشر.

ويرأس البروفيسور هير فريق "البيوميكاترونيكس" (علم دراسة العلاقة بين علم الأحياء والميكانيك والكهرباء والتحكم) في المختبر الإعلامي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

المحاضر في سطور

البروفيسور هيو هير أستاذ برنامج الفنون والعلوم الإعلامية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حصل على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة ميلرزفيل، والماجستير في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والدكتوراه في الفيزياء الحيوية من جامعة هارفارد. تعرض هير في عام 1982 لحادث تسبب في بتر قدميه، ليعود بعد 12 شهراً من الحادث لممارسة رياضة تسلق الجبال.

هير ركز اهتماماته البحثية في تطبيق مبادئ الهندسة العصبية للأطراف من خلال تصميم أطراف إلكترونية، وقام بصنع أحذية مطاطية تزيد من كفاءة حركة القدم عند المشي، كما قام بتصنيع الهيكل الخارجي للساق لتعزيز القدرة على المشي والجري، وطوّر مجموعة آليات لتقويم العظام والأطراف الاصطناعية للعمل كتقنيات مساعدة في علاج إعاقات الساق الناتجة عن البتر، والسكتات الدماغية والشلل الدماغي، وتصلب الأوعية.