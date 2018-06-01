تصنيف: المغرب 29 متوسطيا في الأمن الغذائي

محمود شمعية*

أصدرت منظمة Barilla Center for Food & Nutrition تقريرها حول النظام الغذائي المستدام لـ34 بلداً لسنة 2017، بشراكة مع مركز الأبحاث Economist Intelligence Unit، تحلل فيه أوضاع بلدان المنطقة المتوسطية، وترصد من خلاله المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجهها.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "إصلاح الغذاء، المنطقة المتوسطية، Fixing Food : La région méditerranéenne " ، أن المنطقة المتوسطية تواجه تحولات في حاجتها إلى المواد الغذائية، إذ إن هذه البلدان "لم تعد تعتمد على غذاء متكامل من شأنه تحقيق عيش صحي، ومناخ مستقر، فضلا عن مواجهتها للتغيرات المناخية، التي تنتج عدة تحديات ترتبط بالاستقرار الفلاحي، والأمن الغذائي، فضلا عن التنافس المتطور على الموارد الطبيعية، الشيء الذي يهدد الاستقرار الفلاحي".

وأضاف التقرير أن هناك "فجوات اقتصادية واجتماعية وسياسية بين بلدان الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وبين نظيراتها في الجهة الجنوبية، ارتباطا بارتفاع نسب الساكنة، ونسب الهجرة؛ وهو ما يستدعي فهم أكبر للعلاقة بين الهجرة والأمن الغذائي".

من جهة أخرى سجل التقرير "وجود فروقات كبيرة في نسبة الساكنة، ومعدل الدخل الفردي الذي يحدد في بلدان شمال المتوسطي (فرنسا، اليونان، إيطاليا، البرتغال واسبانيا) في 26،100 دولارا أمريكيا، فيما يتحدد معدل الدخل الفردي في جنوب المتوسطي (المغرب، مصر، الأردن، لبنان، تونس وتركيا) في 5،400 دولارات أمريكية".

وحدد التقرير السنوي نسبة النمو الديمغرافي لبلدان شمال المتوسطي في 0.7% ما بين 2007-16، وفي المقابل، قُدر معدل النمو الديمغرافي للبلدان الجنوبية في 2.5% لنفس المدة. كما رجح التقرير ترتب مشاكل في الأمن الغذائي والمعايير الغذائية الصحية في هذه البلدان.

وفي السياق نفسه أضاف التقرير أن هنالك تناقصا في الأراضي الصالحة للزراعة، في حين تزايد مطرد للمساحات الحضرية، وتطور نسبة الساكنة بالبلدان، بالتزامن مع تراجع الأمن الصحي والتغيرات المناخية، إذ جاء في التقرير أن المنطقة المتوسطية تواجه ارتفاعا في حرارة المناخ مقارنة بالمعايير العادية.

وجاءت المملكة في سلم ترتيب البلدان المتوسطية في المرتبة الـ29 من مجموع 34 بلدا اعتمادا على معايير تدبيرها لاستدامتها للنظام الغذائي، واستدامة الفلاحة، وعدم تبذير الغذاء، بحيث جاءت فرنسا في المرتبة الأولى محليا في معيار التحكم في تبذير الغداء وارتفاع جودة التغذية بها، فضلا عن ريادتها في "الفلاحة المستدامة"، بينما جاءت إسبانيا والبرتغال وإيطاليا في المراتب الموالية.

واحتلت لبنان المرتبة الـ31 في معيار محاربة تبذير الغذاء، واستدامة الفلاحة، بينما احتلت الأردن المرتبة الـ25، ومصر الـ27، والمغرب الـ29، وتونس المرتبة الـ30.