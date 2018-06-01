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اكتشاف 121 كوكبا لها أقمار قد تصلح للحياة

اكتشاف 121 كوكبا لها أقمار قد تصلح للحياة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 01 يونيو 2018 - 20:50

اكتشف علماء فلك من الولايات المتحدة وأستراليا 121 كوكبا، خارج المجموعة الشمسية، لها أقمار قد تصلح للحياة، وذلك وفقا لمقالة نشرتها مجلة "The Astrophysical Journal".

واستعان علماء الفلك، من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة جنوب كوينزلاند في أستراليا، ببيانات جمعها القمر الصناعي "كيبلر" التابع لـ"ناسا"، منذ عام 2009، في دراساتهم.

وحدد الباحثون 121 من الكواكب خارج المجموعة الشمسية لها أقمار صالحة لعيش المتواجدين فوق كوكب الأرض، مما يعني أنها ليست حارة جدا ولا باردة جدا لتواجد المياه السائلة بها، مع احتمال وجود حياة فيها بالفعل.

البحث سيقوم بتصميم تليسكوبات مستقبلية من أجل اكتشاف هذه الأقمار والبحث عن علامات تفيد بوجود حياة فوق أسطحها.

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