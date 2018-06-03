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الرئيسية | بيئة وعلوم | تركيبة أدوية تقلل من خطر الموت جراء السرطان

تركيبة أدوية تقلل من خطر الموت جراء السرطان

تركيبة أدوية تقلل من خطر الموت جراء السرطان
هسبريس - إفي
الأحد 03 يونيو 2018 - 06:17

تقلل تركيبة من دوائين بشكل كبير من خطر تقدم مرض "" أو (مرض فالدنشتروم) أو الموت بسببه بنسبة 80% وهو مرض نادر لا شفاء منه من مجموعة أورام لمفوية.

وأظهرت الدراسة التي قُدمت اليوم السبت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية (ASCO)، فروقا ذات دلالة إحصائية في البقاء على قيد الحياة دون تقدم المرض، في المرضى الذين يتعالجون بدواء "إبروتينيب" بمزجه مع دواء "ريتوكسيماب" مقارنة مع مرضى آخرين.

والـ"إبروتينيب" هو علاج يؤخذ عن طريق الفم يعطي مرة واحدة في اليوم يقوم بتبثيط بروتين يسمى بـ"تايروسين كاينيز" (BTK) ويساعد في تدمير وتقليل عدد الخلايا السرطانية مما يؤدي إلى تأخير تطور المرض.

ويبلغ معدل الإصابة بهذا المرض في أوروبا 7.3 حالة لكل مليون شخص في الرجال و4.2 في النساء وعلى الرغم من أن أسبابه غير معروفة، فإنه يؤثر عادة على كبار السن.

وبينت الدراسة التي توجد في مرحلتها الثالثة، بعد متابعة متوسطة لـ26.5 شهرا، أن الجمع بين كلا العقارين أمد فترة البقاء دون تطور المرض في جميع الفئات الفرعية، من بينها المرضى الذين لم يخضعوا لأي علاج سابقا.

ووفقا للطبيب ميليتيوس أيه. ديموبولوس الباحث الرئيسي في هذه الدراسة، "تظهر البيانات تحسنا ملحوظا في البقاء وليس فقط رصد اختلاف مهم من حيث الفعالية، بل لم تنشأ التركيبة أي إشارة سلامة غير متوقعة".

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