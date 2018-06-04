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كُتّاب وآراء
ثلاثة رواد فضاء يعودون للأرض بعد 168 يوما
هبطت كبسولة الفضاء الروسية "سويوز" وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء قادمين من محطة الفضاء الدولية، في أراضي كازخستان، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وذكرت الوكالة أن الكبسولة هبطت بسلام، الأحد، في الساعة 12: 39 تغ، محمولة بمظلة بيضاء وحمراء.
ووفق الوكالة، كان على متن كبسولة الفضاء، الروسي أنطون شكابليروف، والأمريكي سكوت تينغل، والياباني، نوريشيغ كاناي، ناهين بذلك مهمتهم التي دامت 168 يومًا.
وبقي في المحطة ثلاثة روّاد، الأمريكييَن درو فيوستل، وريكي آرنولد، والروسي أوليغ أرتيمييف.
ومن المقرر إرسال ثلاثة روّاد فضاء آخرين إلى المحطة، الأربعاء المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن قيادة التحكم في الطيران الروسي أن كبسولة الفضاء سويوز التي تحمل ثلاثة من طاقم محطة الفضاء الدولية هبطت قرب بلدة زيزكازغان، في كازخستان.
وأضاف أن عملية "الهبوط تمت بنجاح".