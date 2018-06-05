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الرئيسية | بيئة وعلوم | خبيرة مكسيكية: الفواكه الحمراء تكافح السرطان

خبيرة مكسيكية: الفواكه الحمراء تكافح السرطان

خبيرة مكسيكية: الفواكه الحمراء تكافح السرطان
هسبريس - إفي
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 05:54

يسهم ثراء الفواكه الحمراء بمضادات الأكسدة في الوقاية والعلاج من السرطان، حسبما كشفت اليوم الطبيبة لينا جارسيا مير.

وقالت الباحثة من جامعة بايي دي ميخيكو المكسيكية في بيان إن دراسة أظهرت أن فواكه مثل الفراولة والتوت والعنب والبلسان والتوت البري، غنية بالمواد المضادة للسرطان.

ونشرت جارسيا مير مقالا أوضحت فيه أن هذه الفواكه غنية بالكيماويات النباتية خاصة الفلافونويد والأنثوسيانيدين، وهي مواد ذات خصائص مكافحة للسرطان.

وأوضحت الخبيرة أن هذه المركبات تعمل على وقف عملية تدهور حالة الخلايا والتي تؤدي بدورها للإصابة بأمراض عديدة، كما أن الكيماويات النباتية تقلص الضرر الذي قد يلحق بالحامض النووي.

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