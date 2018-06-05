24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإقصاء الممنهج للنساء .. من المسؤول؟
- بريطانيا: خطر المتشددين الإسلاميين ما يزال قائما
- فيفا يراقب مواقع التواصل الإجتماعي في المونديال
- الصنارات تزجي وقت الصيادين في نهار رمضان بمناطق سوس
- تسبيحات -19- رمضانية
كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)
تقرير حقوقي يرصد التعنيف والتوقيف وسوء معاملة في حراك جرادة (5.00)
- "سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة" - (279)
- نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة - (109)
- الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا - (92)
- عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان - (74)
- مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبيرة مكسيكية: الفواكه الحمراء تكافح السرطان
يسهم ثراء الفواكه الحمراء بمضادات الأكسدة في الوقاية والعلاج من السرطان، حسبما كشفت اليوم الطبيبة لينا جارسيا مير.
وقالت الباحثة من جامعة بايي دي ميخيكو المكسيكية في بيان إن دراسة أظهرت أن فواكه مثل الفراولة والتوت والعنب والبلسان والتوت البري، غنية بالمواد المضادة للسرطان.
ونشرت جارسيا مير مقالا أوضحت فيه أن هذه الفواكه غنية بالكيماويات النباتية خاصة الفلافونويد والأنثوسيانيدين، وهي مواد ذات خصائص مكافحة للسرطان.
وأوضحت الخبيرة أن هذه المركبات تعمل على وقف عملية تدهور حالة الخلايا والتي تؤدي بدورها للإصابة بأمراض عديدة، كما أن الكيماويات النباتية تقلص الضرر الذي قد يلحق بالحامض النووي.