24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1119:4121:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تجريم الإثراء غير المشروع (5.00)

  2. "مجموعة العمل" تناشد دعمَ الشعب الفلسطيني (5.00)

  3. إيداع مصرحة رهن الحراسة النظرية يربك محاكمة بوعشرين (5.00)

  4. إسرائيل تعزز تطويق غزة في آخر جمعة رمضانية (5.00)

  5. بنشمسي: الزفزافي يلاقي معاملة قاسية لا إنسانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | الانتقال الطاقي ممكن وغير مكلف بحلول 2050

الانتقال الطاقي ممكن وغير مكلف بحلول 2050

الانتقال الطاقي ممكن وغير مكلف بحلول 2050
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 07 يونيو 2018 - 11:36

أكدت دراسة ألمانية ضرورة التخلي عن الاعتماد على أنواع الوقود التقليدي إذا أراد العالم تحقيق أهداف حماية المناخ.

وقال معدو الدراسة، من شركة بروجنوز AG للخدمات الاستشارية، إن الانتقال من الوقود التقليدي لمصادر الطاقة المتجددة ممكن بحلول عام 2050 وبأسعار معقولة و قادرة على المنافسة.

غير أن الباحثين أكدوا في دراستهم على ضرورة البدء سريعا في طريق إنتاج الوقود من هذه المصادر البديلة إذا أراد العالم تحقيق هذه الأهداف.

أجريت الدراسة بتكليف من اتحادات الشركات المنتجة للوقود في ألمانيا، وأشار الباحثون فيها إلى أن أحد أبرز وسائل إنتاج هذا الوقود البديل هو تحويل الهيدروجين والكربون، بمساعدة التيار الكهربائي، إلى وقود سائل دون الاعتماد على النفط الخام كأساس.

كما أوضح الباحثون إمكانية احتراق أنواع الوقود الصناعي بنسبة ثاني أكسيد كربون أقل من الوقود التقليدي. وشددوا على أن تغطية حاجة الإنسان من الطاقة في قطاعات النقل والصناعات الكيماوية يحتاج لتعويض نحو 60 مليون طن من منتجات التكرير النفطي التقليدية بعناصر وقود صناعية بحلول عام 2050.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.