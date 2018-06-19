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كُتّاب وآراء
سفير بريطانيا يشمئز من تلويث المغاربة للبيئة
لم يتردد طوماس رايلي، السفير البريطاني بالرباط، من التعبير عن تذمّره من الوضعية البيئية التي يوجد عليه محيط بحيرة سدّ سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، حين توجّه إلى عين المكان من أجل التنزّه.
رايلي كتب في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر، باللغة الفرنسية: "هذا الصباح توجهنا رفقة كلابنا إلى بحيرة سدٍّ نواحي الرباط (سد سيدي محمد بن عبد الله). موقع جميل جدا وهادئ"؛ لكنّه عاد ليكتب في تعليق أسفل صورة البحيرة، منتقدا رمْي النفايات وبقايا الأطعمة وغيرها من النفايات من لدن المتنزهين الذين يتوجهون إلى البحيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وكتب سفير المملكة المتحدة بالرباط: "المكان جميل جدا وهادئ؛ ولكنّه خُرّب بالنفايات البلاستيكية، وبقايا الطعام، والقوارير التي يرميها الناس الذين أتوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، دون أن يفكروا في جمعها".
السفير البريطاني بالرباط ذهب إلى وصف سلوك المغاربة بالتخلص من النفايات وسط البيئة بـ"السلوك المثير للاشمئزاز"، وختم تغريدته بعبارة "المغربُ يستحق أفضل من هذا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
أما على الأزبال راه حملة النظافة كافة باش تنظف المغرب كله من النفايات في الطرقات و الماتزهات وووو أما النلوث و الأزبال التي تملا المضهد الجزبي و السياسي هي ما يجب أن تعينوننا كي يتخلص منه الشعب المغربي
ليس وحده من يقول هدا نحن فئة من المغاربة الدين لا يلوتون البيئة نفول نفس الشيء
بغيتي البيئة الشفوية والبيئة الوسخية والعجرفة والتنطع والغش والخداع والأوهام واتضايل والباطل عندخم
القيمين على التلفزة لا يهمهم الا الاشهار و التجارة و مسلسلات الدعارة، و جمع الصرف لاسيادهم باش اتفطحوا برا، و المدرسة، لا يهمهم الا تنفيذ اوامر الاسماك الكبيرة للحفاظ على كلاخ المدوخين.