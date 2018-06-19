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الرئيسية | بيئة وعلوم | سفير بريطانيا يشمئز من تلويث المغاربة للبيئة

سفير بريطانيا يشمئز من تلويث المغاربة للبيئة

سفير بريطانيا يشمئز من تلويث المغاربة للبيئة
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:27

لم يتردد طوماس رايلي، السفير البريطاني بالرباط، من التعبير عن تذمّره من الوضعية البيئية التي يوجد عليه محيط بحيرة سدّ سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، حين توجّه إلى عين المكان من أجل التنزّه.

رايلي كتب في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر، باللغة الفرنسية: "هذا الصباح توجهنا رفقة كلابنا إلى بحيرة سدٍّ نواحي الرباط (سد سيدي محمد بن عبد الله). موقع جميل جدا وهادئ"؛ لكنّه عاد ليكتب في تعليق أسفل صورة البحيرة، منتقدا رمْي النفايات وبقايا الأطعمة وغيرها من النفايات من لدن المتنزهين الذين يتوجهون إلى البحيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب سفير المملكة المتحدة بالرباط: "المكان جميل جدا وهادئ؛ ولكنّه خُرّب بالنفايات البلاستيكية، وبقايا الطعام، والقوارير التي يرميها الناس الذين أتوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، دون أن يفكروا في جمعها".

السفير البريطاني بالرباط ذهب إلى وصف سلوك المغاربة بالتخلص من النفايات وسط البيئة بـ"السلوك المثير للاشمئزاز"، وختم تغريدته بعبارة "المغربُ يستحق أفضل من هذا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مول الحوت الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:32
السيد السفير محق وهذا حال جل المدن و القرى المغربية...
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129
2 - متابع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:41
خلاصة الكلام .عندو الحققققققققققق
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116
3 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:46
الاروبيون ياكلون بمنازلهم او المطاعم وبعدها القيام بنزهة الا الافارقة يقطعون الشجر لطهي الطعام وترك الازبال للطبيعة. سلوك الافارقة بامتياز، هذا يحصل بالقرب من العاصمة!!!!
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62
4 - لطيفة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:48
فعلا الاغلبية الساحقة من المغاربة ليست لديهم ثقافة احترام البيئة وجمع نفاياتهم بعد التنزه في الغابة او البحر. ينظفون منازلهم ولايكترثون الى البيئة. شعب يحتاج للتوعية والعقوبات
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84
5 - احمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:52
تعليق استهزائي يهم اصحاب الكريتيك :(اين هي الدولة و المسؤولون نعم في الدول المتقدمة المواطنون يرمون الازبال و الشركات المختصة تتكفل بالتنضيف كفى اسحماراا في الشعب )
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-82
6 - البهلولي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:53
هَذَا حالٍنَا أُوحْنَا مَّالِيهْ ، مازلنا نفتقد إلى الوعي والتربية الراقية ... والغريب في الأمر أن أغلبية الأزبال تٌرْمَى من طرف الطبقة الغنية والتي تفتخر بإظهار سياراتها الفاخرة وتركها للأزبال في نفس المكان ... اما الفقراء فليس عندهم مايتركون .
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16
7 - وطني الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:54
واستخراج الغاز الصخري أو التنقيب عنه من طرف الشركات الأنجليزية وغيرها في بلاد المغرب ليس تلويت للطبيعة وللمياه الجوفية بالغاز،أو تغيير مجرى الأودية الباطنية مما يحدث جفاف في العديد من المناطق.؟
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-31
8 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:00
المغاربة الله يهديهم ناقصهم بزاااااف النقاء منين كيكونو خارجين. كون غير النقاء اللي في ديورهم يديروه على برا
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18
9 - Boussat الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:01
بكل صراحة شعب جله لا يهتم بنظافة البيئة الاماكن العمومية المراحظ العمومية مكاين غير وسخ وزيد فحالك
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21
10 - عين السبع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:03
أنا مقيم بإقامة في عين السبع مع الطبقة المتوسطة يتم رمي حفاضات الأطفال من النافذة و لا أحد يستنكر. المشكل الحقيقي هو أنه في النهاية منكم و إليكم الإبادة لن تسافر للمريخ فهي باقية تحت النافذة
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15
11 - نبيل القنيطرة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:07
لابد أنه رأى التلوث المستشري في الأوساط السياسية المغربية الذي يخلف أضرارا على مدى سنين طويلة على المجتمع التي من نتائجها أن الانسان أصبح لا يحترم أي شيء
أما على الأزبال راه حملة النظافة كافة باش تنظف المغرب كله من النفايات في الطرقات و الماتزهات وووو أما النلوث و الأزبال التي تملا المضهد الجزبي و السياسي هي ما يجب أن تعينوننا كي يتخلص منه الشعب المغربي
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-3
12 - عبدالله الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:08
بوزبال كثير كثير . بنادم صايك سيارة ديال 50 مليون و لا شاحنة يلوح قدامك الازبال و عصيري من النافذة بدون استحياء.
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21
13 - makaveli الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:09
للصدف هاد السفير عندو نفس الإسم تماما ديال طوماس رايلي بحال اسم السفير الأمريكي لي كان فالمغرب قبل الأسمر دواين بوش ...المهم السيد گال غير الصح.. ديما كانتسناو بنادم حتى ينگر علينا و يفيقنا و يقرسنا.. ماكانعيقوش و نفهمو ريوسنا بريوسنا.. ديما خاصنا النغيز بحال الح...ر و ديما البراني ضاحك و شامت فينا و عاطينا الدروس.. هههه و مازال بنادم مسكين كيهضر على الديموقراطية و حقوق الإنسان و غيرهم و هو مازال مانقى حتى خنزورو ماجمع حتى زبلو ههههه..
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11
14 - هشام الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:09
عاد زيد عليها الناس اللي ولاو تيفطروا فرمضان فالبحر، السيبة صافي
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7
15 - فلان الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:14
وهل تعرف السيد الوزير على البيئة في الأسواق والمطاعم والمدارس والمستشفيات و ... و....؟؟ راه في أجمل بلد في العالم كل شيء موسخ.
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6
16 - كلمة حق الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:19
كان سفيرا سابقا في مصر ل5 سنوات ولكن عندما جاء للمغرب أحبه أكثر بكل صدق فهو تكلم عن الازبال لغيرته على هدا البلد تحياتي سعادة السفير .على المسؤولين وضع الحاويات لرمي الازبال فالمواطن لا يجد موضعا لرميها فإما يحملها معه للبحت أين يلقي بها أو يانبه ضميره فيحملها معه حتى المنزل
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3
17 - mellali الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:20
وادي العبيد بتاونزة منطقة آيت عتاب والمصنفة كحديقة وطنية ترمى بها الأزبال بشكل مثير للحزن، الجماعات لا تدبر بأي شكل من الأشكال النفايات داخل ترابها
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2
18 - España الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:33
تحية للسفير البريطاني بالمملكة وهو محق فالوعي منعدم لدى جل المغاربة سواء كانوا أغنياء أو فقراء وجل المدن المغربية تعاني من مشكلة النفايات وحتى إن اشتغلت شركات النظافة ليلا نهارا فالحال هي الحال غيروا عقليتكم يا مغاربة أو ظلوا في نفاياتكم.
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3
19 - hicham الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:41
سفير بريطانيا يشمئز من تلويث المغاربة للبيئة
ليس وحده من يقول هدا نحن فئة من المغاربة الدين لا يلوتون البيئة نفول نفس الشيء
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0
20 - ashraf الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:42
يجب الاستثماري في الانسان . ما عدى دلك فهو كمن يسكب الماء في الرمل..
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21 - بورزة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
سعادة السفير، راه المداويخ اسيدي متيحترموش لا البيئة الطبيعية ولا البنية الأساسية ولا البيئة التحتية ولا البنية الفوقية
بغيتي البيئة الشفوية والبيئة الوسخية والعجرفة والتنطع والغش والخداع والأوهام واتضايل والباطل عندخم
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0
22 - Hakim الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:52
السفير معه حق لكن ليس المغاربة مسؤولون بل الحكومة لم تعد بنية تحتية في الشواطئ والأماكن للتنزه،ففي الشواطئ فإنهم يغلقون أبواب المراحض بالإسمنت ،والنَّاس تقضي حاجتها في كل مكان اضطراريا يالها من سخافة وسخرية،كيف يعقل النظام المغربي لايلي اعتبار للبنية التحتية التي تجعل يشعر بالمسؤولية ويساهم في نظافة بلاد .
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0
23 - جريء الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:57
التلفزة و المدرسة هما السبب، لا تربية و لا هم يحزنون.
القيمين على التلفزة لا يهمهم الا الاشهار و التجارة و مسلسلات الدعارة، و جمع الصرف لاسيادهم باش اتفطحوا برا، و المدرسة، لا يهمهم الا تنفيذ اوامر الاسماك الكبيرة للحفاظ على كلاخ المدوخين.
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