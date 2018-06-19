سفير بريطانيا يشمئز من تلويث المغاربة للبيئة

هسبريس - محمد الراجي

لم يتردد طوماس رايلي، السفير البريطاني بالرباط، من التعبير عن تذمّره من الوضعية البيئية التي يوجد عليه محيط بحيرة سدّ سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، حين توجّه إلى عين المكان من أجل التنزّه.

رايلي كتب في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر، باللغة الفرنسية: "هذا الصباح توجهنا رفقة كلابنا إلى بحيرة سدٍّ نواحي الرباط (سد سيدي محمد بن عبد الله). موقع جميل جدا وهادئ"؛ لكنّه عاد ليكتب في تعليق أسفل صورة البحيرة، منتقدا رمْي النفايات وبقايا الأطعمة وغيرها من النفايات من لدن المتنزهين الذين يتوجهون إلى البحيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب سفير المملكة المتحدة بالرباط: "المكان جميل جدا وهادئ؛ ولكنّه خُرّب بالنفايات البلاستيكية، وبقايا الطعام، والقوارير التي يرميها الناس الذين أتوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، دون أن يفكروا في جمعها".

السفير البريطاني بالرباط ذهب إلى وصف سلوك المغاربة بالتخلص من النفايات وسط البيئة بـ"السلوك المثير للاشمئزاز"، وختم تغريدته بعبارة "المغربُ يستحق أفضل من هذا".