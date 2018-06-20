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الرئيسية | بيئة وعلوم | طبيبة ألمانية تنصح بإطلاق الريح وعدم حبسها

طبيبة ألمانية تنصح بإطلاق الريح وعدم حبسها

طبيبة ألمانية تنصح بإطلاق الريح وعدم حبسها
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 01:35

الجميع يقوم بذلك، سواء كان ذلك أثناء اجتماع أو خلال قضاء ليلة مع الأصدقاء أو أثناء أمسية رومانسية مع حبيبك الوحيد، فقد اضطررنا جميعا إلى إطلاق الريح في أحد الأوقات.

ومن الناحية الاجتماعية، فإن إطلاق الريح هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به - على الرغم مما قد يقوله لك بعض الناس – حيث إنه لا يوجد سبب طبيّ لتجنيب من حولنا من الغازات التي يتم إطلاقها.

وتقول داجمار ماينز، وهي متحدثة باسم الاتحاد الألماني لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي المسجلين، إنه لا توجد ثمة دراسات أو نتائج علمية توضح أن حبس الريح يضر بالصحة.

وأوضحت الطبيبة أن "الشيء المؤكد هو أن الشخص لا يمكنه حبس غازات البطن إلا لفترة محدودة".

ومن الممكن أن يسبب الانتفاخ الضغط والألم في البطن؛ ولكن، بطريقة أو بأخرى، فإن الهواء سوف يخرج في نهاية الأمر.

وبالطبع، قد يكون ذلك الأمر غير مثالي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يضطرون إلى السفر في حافلة مكتظة أو مصعد مزدحم، إلا أن الطبيبة تنصحنا "بترك الطبيعة تأخذ مسارها".

وتقول ماينز إنه يجب على أي شخص يعاني من ألم زائد وانتفاخ في البطن، مناقشة هذا الأمر مع الطبيب، حيث إن هذا قد يكون علامة على عدم تحمل الطعام أو متلازمة القولون العصبي.

الشعور بالانتفاخ والغازات من حين إلى آخر هو أمر طبيعي، حيث يتم إنتاج الغازات في الأمعاء أثناء عملية التمثيل الغذائي لبعض الأطعمة، أو عن طريق بكتيريا توجد في القولون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سفيان الشعبي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 01:41
اذا اطلقنا العنان لرياحنا العاتية فلن تسلم اعيننا من الامراض و سنضطر لزيارة طبيب العيون عوض طبيب الجهاز الهضمي .
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17
2 - joker الأربعاء 20 يونيو 2018 - 01:50
و"الريح"كيجي مللي كتكون واكل مزيان:لحم النعام كروفيت كلمار.......او حنا اش واكلين؟؟
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13
3 - Youssef الأربعاء 20 يونيو 2018 - 01:50
والله ا دكتورة ما عمري خليتو يفوت ثانية و لاجوج ما كاين غير طلقو يسرح حتى في الاماكن العامة. دعه يخرج دعه يتنفس
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9
4 - طريق الاطلس الأربعاء 20 يونيو 2018 - 02:01
كلام صحيح وصحي...لكن نحن كمغاربة او بالاحرى كمسلمين فهو عيب و أدى...إلى درجة انه يفسد الوضوء وحتى اتناء الاغتسال فهو يفسده...في نظري حين تطلق ريح بطنك على الاخرين فقد مسست بحريتهم وأديت أنوفهم بأخبت الرواءح...لدا لنبتعد من انوف وعيون الناس ونرتاح...كل ما يخرج من البطن فهو راحةللجسد...( أعود بالله من الخبت والخباءت )
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28
5 - ويكساني منير الأربعاء 20 يونيو 2018 - 02:10
اطلاق الريح بالصوت او بدون صوت ؟ في كلتا الحالتين يجب الحفاظ على ماء الوجه ولا يجب اطلاق هذه الغازات بين الناس، اذا كانت غير ضارة فاحبسيها في نفسك يادكتورة .
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