24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سل وفطريات تحول حياة أسرة بوزان إلى جحيم (5.00)

  2. بوابة رقمية لطلب الوثائق (5.00)

  3. فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن (5.00)

  4. "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)

  5. رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | فيتامين "د" يحمي من أمراض الرئة الخلالية

فيتامين "د" يحمي من أمراض الرئة الخلالية

فيتامين "د" يحمي من أمراض الرئة الخلالية
هسبريس - متابعة
الخميس 21 يونيو 2018 - 06:15

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين "د" في دمائهم، أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الرئة الخلالية.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of Nutrition) العلمية.

وأوضح الباحثون أن "مرض الرئة الخلالي، هو مجموعة من الأمراض الرئوية التي تصيب النسيج الخلالي الرئوي، ما يؤدي إلى إصابة الرئة بالتندب والالتهابات التي قد تؤدي إلى تلف رئوي تدريجي".

وفي محاولة للبحث عن سبل الوقاية من المرض، درس الباحثون العلاقة بين نسب فيتامين "د" في الدم، وتطور الإصابة بمرض الرئة الخلالي عبر مراقبة 6 آلاف و814 شخصًا بالغًا، على مدار 10 سنوات، وكان متوسط أعمار المشاركين 62 عامًا، وكان 53% منهم من النساء.

ووجد الباحثون أن انخفاض مستويات فيتامين "د" عن المعدلات الطبيعية في الدم مرتبط بتطور الإصابة بمرض الرئة الخلالي، بنسبة 50 إلى 60%، مقارنة بمن لديهم مستويات طبيعية لفيتامين "د".

ويعتبر الأطباء أن المستوى الطبيعي لفيتامين "د" في الجسم لابد أن يكون أكثر من 75 نانومول/ لتر، وأن 50 إلى 75 نانومول/ لتر يعد نقصاً في هذا الفيتامين، فيما يصنف النقص الشديد بأقل من 25 نانومول/ لتر.

وتعتبر "النانومول" وحدة دولية لقياس الفيتامينات والمعادن في الجسم.

ووفقاً للدراسة، يعاني حوالي 595 ألف شخص حول العالم، من أمراض الرئة الخلالية سنويًا، ويموت نحو491 ألف شخص بسبب هذا المرض في كل عام.

ويمكن للناس تعزيز مستويات فيتامين "د" عن طريق التعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا، كما يمكن تعويض نقص فيتامين "د" بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.