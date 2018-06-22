24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- في الحاجة إلى اتحاد كتاب المغرب
- الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي في ذمة الله
- إخوان اليمن والتكتيكات "الخبيثة"
- الجيش المصري يعلن تصفية 32 جهاديا في سيناء
- طموح أيسلندا يواجه إحباط نيجيريا في المونديال
فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب (5.00)
قيادي بارز في حماس يتهم ترامب بتدمير مستقبل الفلسطينيين (5.00)
- اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء - (141)
- "الفيفا" يدين تصريحات اللاعبين المغاربة حول حكم مباراة البرتغال - (123)
- مغاربة يدعون إلى تسمية شارع باسم "أمرابط" وتوشيح "الأسود" - (119)
- مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد - (105)
- "الفيفا" يطلب تفسيرًا من المغرب بشأن أمرابط - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة: الإنسان يكون واقعيا صباحا عاطفيا مساء
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستثنى من نتائج هذه الدراسة بوابله الصباحي من التغريدات حيث ذهب أصحاب تقييم موسع للتغريدات إلى أن معظم الناس يميلون للأسلوب التحليلي الهادئ في الساعات الأولى من الصباح في حين يصبحون أميل للعاطفة والاندفاع مساء.
وتوصل باحثو جامعة بريستول البريطانية إلى هذه النتيجة بعد تحليل سبع مليارات كلمة تضمنتها أكثر من 800 مليون تغريدة على مدى ساعات اليوم الـ 24 في موقع تويتر.
حلل نيلّو كريستيانيني، الخبير في الذكاء الاصطناعي وزملاؤه تغريدات لأسماء مجهولة من 54 مدينة بريطانية كبيرة على مدى أربع سنوات وذلك بعد أن قسموا هذه التغريدات وصنفوها وفقا لـ 73 مؤشرا تم ربطها بأساليب تفكير معينة.
وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها الخميس في مجلة "بلوس ون" المتخصصة إنهم عثروا على أكبر نسبة من الكلمات التي يمكن ربطها بالتفكير المنطقي والذكاء والمستوى التعليمي الأفضل في التغريدات التي كتبت بين الساعة الخامسة والسادسة صباحا.
كما وجد الباحثون أن المؤشرات اللغوية على امتلاك صاحب التغريدة قدرات وسلطة تلعب دورا في هذه الوقت في حين يطرأ تحول على الأسلوب اللغوي في المساء حيث يصبح أكثر عاطفية و اندفاعا وفي أغلب الأحيان يكون اجتماعيا أكثر.
وأوضح الباحثون أن المغردين يميلون أكثر للتعبير عن أفكارهم الوجودية بين الساعة الثالثة والرابعة فجرا وقالوا إن العواطف الإيجابية تكون أقل في هذا الوقت.
وتوضح الدراسة إجمالا أن اللغة تتحول بقوة مع تغير أوقات اليوم ويمكن التنبؤ بها في هذا الإطار.
قال الباحثون إن ذلك يتناسب أيضا مع الاختلافات في الأنشطة العصبية للإنسان وفي عملية الأيض وفي نشاط الهورمونات "حيث إن تغير الإيقاع اليومي للنشاط الحيوي لجسم الإنسان بتعاقب أوقات الليل والنهار هو جزء من معظم الأنظمة الحيوية داخل جسم الإنسان" حسبما أكد ستافورد لايتمان الذي شارك في الدراسة مشيرا للساعة الداخلية للإنسان.
تابع كريستيانيني بالقول: "يمكن أن تساعدنا المعاني التي تتضمنها المواد الإعلامية إذا تم إجراؤها بشكل صحيح في الحصول على معلومات قيمة من أجل العلوم الاجتماعية والحيوية على السواء، لازلنا نحاول أن نتعلم كيف نفعل ذلك بالشكل الأمثل".