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كُتّاب وآراء
دراسة: تناول المضادات الحيوية يزيد حصوات الكلى
أظهرت دراسة حديثة أن تناول الأطفال والبالغين خمسة أنواع من المضادات الحيوية الشائع استخدامها يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى من الأشخاص الذين لا يستخدمون هذه الأدوية.
وفحص الباحثون السجلات الطبية الالكترونية في الفترة من 1994 إلى 2015 لنحو 25981 شخصا أصيبوا بحصوات في الكلى.
وأظهرت الدراسة ان تعاطي أي من المضادات الحيوية الخمسة، وهي السلفا والسيفالوسبورين والفلوركينولين والنيتروفيورانتون/ميثينامين والبنسلين، لمدة من 3 أشهر إلى 12 شهرا ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بحصوات الكلى.
وتراوح تزايد المخاطر المرتبط بهذه الأدوية من 27 بالمئة مع البنسلين إلى أكثر من ضعف هذه النسبة مع السلفا.
وقال الطبيب جريجوري تسيان من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا والمعد الرئيسي للدراسة "دون شك أنقذت المضادات الحيوية حياة الملايين وهي مطلوبة لمنع الوفاة أو الاضرار الخطيرة للعدوى، المزايا تفوق الأضرار المحتملة".
وأضاف في رسالة بالبريد الالكتروني "هذه النتائج لا تشير إلى عدم وصف المضادات الحيوية عندما تكون هناك حاجة لها... لكنها تدعم... الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية وخفض استخدامها في الأمراض الفيروسية".