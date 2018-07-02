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الرئيسية | بيئة وعلوم | غواصون ينظفون قاع البحر في شاطئ "ماربيل"

غواصون ينظفون قاع البحر في شاطئ "ماربيل"

غواصون ينظفون قاع البحر في شاطئ "ماربيل"
أيوب صدور (صور: كمال ديان)
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 07:25

نظم نادي طنجة للغوص الرياضي حملة لتنقية وتنظيف قاع البحر بشاطئ ماربيل بمدينة طنجة، بشراكة مع جمعية "ماربيل للصيد الترفيهي والمحافظة على البيئة، وهو النشاط الذي يروم التحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على المحيطات والبحار والشواطئ من خطر التلوث الذي أصبح يهددها.

عادل أربعي، الكاتب العام لجمعية نادي طنجة للغوص الرياضي، قال إن "عملية النورس" تخليد سنوي والتزام بيئي تحتفل الجمعية بشمعته الخامسة، يشكل فرصة لنشر الوعي بشأن التحديات التي تواجه مجال حماية المحيطات وتأكيدا على الأهمية التي تضطلع بها البحار والمحيطات في عملية التنمية المستدامة باعتبارها مصدرا للثروة السمكية الطبيعية.

من جانبه، قال حذيفة بنعلي، نائب رئيس جمعية نادي طنجة للغوص الرياضي، إن هذه الحملة تعد الخامسة من نوعها على التوالي، وتشكل فرصة لتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة حماية البحار والمحيطات من المخاطر الجسيمة التي تهددها جراء التلوث واستنزاف ثرواتها البحرية والساحلية.

وشدد المتحدث على أن هذا النشاط البيئي يهدف إلى التحسيس بالأخطار التي تهدد الشواطئ وسلامة البيئة البحرية والمصطافين، إلى جانب تسليط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الكائنات البحرية التي تعيش وسطها.

وأورد الفاعل الجمعوي ذاته أن هذا النشاط يجمع بين متعة الغوص والعمل الإحساني النبيل، مشيرا إلى أن العملية مكنت من استخراج نفايات مختلفة من إطارات سيارات وقاذورات، مستحضرا في الوقت نفسه تناقص كميات الأزبال بالمقارنة مع دورات سابقة.

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