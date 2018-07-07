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كُتّاب وآراء
سلامة البصر تدعم الصحة العقلية لدى المسنين
ذكرت دراسة أمريكية جديدة أن ضعف البصر قد يسرع وتيرة تدهور الإدراك لدى كبار السن.
وقالت ديان تشينج، قائدة فريق البحث من كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، إن هذه النتائج تظهر أن إجراءات تصحيح الإبصار مثل اقتناء نظارة جديدة أو الخضوع لجراحة لعلاج إعتام عدسة العين قد يكون لها أثر في الحفاظ على الوظائف الإدراكية لدى كبار السن.
وأضافت المتحدثة في تصريح: "الاهتمام بالبصر مهم من أجل الحفاظ على سلامة الذهن". بينما كتب فريق الدراسة في دورية "طب العيون" أن ضعف البصر وتراجع الإدراك شائعان لدى كبار السن ويرتبطان ببعضهما البعض لكن مسألة تأثير البصر على الإدراك والعكس لم تكن واضحة.
ولدراسة الأمر فحص فريق تشينج 2520 بالغا على مدى ثمانية أعوام وفحصوا حالة البصر والإدراك لديهم سنويا. وطوال هذه الفترة كان تدهور البصر في المتوسط يعني عدم القدرة على قراءة العلامات على أحد سطور مقياس قوة الإبصار.
وكان الأشخاص الأكثر إصابة بضعف البصر هم الأسوأ أداء في اختبارات الإدراك. وربطت صلة بين مدى قوة البصر في الفحوصات السابقة والإدراك في الفحوصات التالية. وبينما كانت هناك صلة بين الإدراك الذهني في أحد الفحوصات وقوة الإبصار في الاختبار التالي إلا أن تأثير قوة الإبصار على القدرات الذهنية في وقت لاحق كانت أكثر وضوحا.
وقالت تشينج إن على الرغم من عدم وضوح آلية العلاقة بين قوة الإبصار والإدراك تماما لكن تدهور الإبصار قد يدفع الناس للعزوف عن أنشطة تحتاج لمجهود ذهني مثل الكلمات المتقاطعة أو التفاعل مع الآخرين. وأوصت بضرورة خضوع البالغين لفحص دوري للعين وعلاج أي أعراض تؤثر على البصر على الفور.