دراسة: تغذية الرضع بـ"الطعام الصلب" يحسن النوم

هسبريس-إفي

توصلت دراسة حديثة إلى أن الرضع الذين يبدؤون في تناول الأطعمة الصلبة قبل بلوغهم سن الستة أشهر تقل لديهم مشكلات النوم مقارنة بمن يتغذون على الرضاعة بشكل حصري خلال هذه الفترة.

ووفقا للدراسة، التي اشتركت في اعدادها جامعتا كينجز كوليدج وسانت جورج في لندن ونشرتها مجلة "JAMA Pediatrics" المتخصصة، فإن الأطفال الذين يتناولون أغذية صلبة في عمر مبكر ينامون لوقت أطول وتقل مرات استيقاظهم ومشكلاتهم المتعلقة بالنوم.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تنصح الأمهات حاليا بمحاولة تغذية الرضع بحليب الأم بشكل حصري حتى بلوغ ستة أشهر.

إلا أن 75% من الأمهات البريطانيات يدخلون أغذية صلبة في الأنظمة الغذائية لأبنائهم قبل بلوع خمسة أشهر، طبقا لبيانات التقرير. وربع هؤلاء الأمهات يفعلن ذلك لأن أطفالهن يستيقظون كثيرا في الليل.

وأجرى فريق بقيادة البروفيسور جديون لاك من جامعة كينجز كوليدج هذا البحث على 1303 أطفال من إنجلترا وويلرز، عمرهم ثلاثة أشهر ويتغذون حصريا على حليب الأم، وذلك في الفترة بين يناير 2008 وغشت 2015.

وأكد لاك أن النتائج التي خلصت لها هذه الدراسة تدعم رأي الآباء المنتشر، ومفاده أن إدخال الطعام الصلب للرضع دون ستة أشهر يحسن النوم.