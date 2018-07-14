علماء يكتشفون طريقة لمنع الإصابة بداء السكري

هسبريس ـ مُتابعة

اكتشف باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية طريقة لمنع الإصابة بداء السكري من النوع الأول، بتدريب أجهزة المناعة لدى الأطفال بإعطائهم مسحوق الأنسولين بالملعقة يوميا من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، لتوفير حماية تدوم مدى الحياة.

وسيجرب الباحثون هذه الطريقة على 30 ألف طفل، ويحددوا الأصلح منهم، ليحصل نصف آباء المشاركين في التجربة على مسحوق أنسولين؛ في حين سيحصل النصف الآخر على مسحوق وهمي دون علمهم، تفاديا للميل إلى نتيجة ضد أخرى.

ويقول ماتيو سنيب، كبير الباحثين في أكسفورد، حسب ما نقله عنه موقع "بي. بي. سي" بالعربية، إن حماية الأطفال وأسرهم من العيش وهم مصابون بداء السكري وتهديده بحدوث مضاعفات مثل العمى وأمراض الكلي والقلب يعد شيئا رائعا، والهدف من هذه التجربة الحد من هذا المرض الملازم لصاحبه مدى الحياة ومعاناته التي قد تنتج مشكلات صحية خطيرة، مشيرا إلى أنه وإلى حدود الساعة لا توجد طريقة لمنع الإصابة به.

يذكر أن داء السكري النوع الأول هو مرض السكري الحاد يستهدف الجهاز المناعي، وتضر فئته بالغدد المسؤولة عن إفراز مركب الأنسولين في الجسم، حيث لا ينتج البنكرياس الأنسولين؛ وهو ما يجعل مستوى الغليكوز في الدم مرتفعا جدا.