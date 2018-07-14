24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. احجيج: وضعية البحث العلمي مُخجلة تعكس واقع الجامعة المغربية (5.00)

  2. قطاع التمريض ينزف .. محتجون ينادون بالتوظيف لتجاوز الخصاص (5.00)

  3. المهداوي يشكر المتضامنين (5.00)

  4. نقابة الصحافة تراهن على إنصاف المهداوي قضائيا (5.00)

  5. المغرب يسعى إلى استضافة مونديال 2030 بالتنسيق مع دول الجوار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يكتشفون طريقة لمنع الإصابة بداء السكري

علماء يكتشفون طريقة لمنع الإصابة بداء السكري

علماء يكتشفون طريقة لمنع الإصابة بداء السكري
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 04:50

اكتشف باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية طريقة لمنع الإصابة بداء السكري من النوع الأول، بتدريب أجهزة المناعة لدى الأطفال بإعطائهم مسحوق الأنسولين بالملعقة يوميا من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، لتوفير حماية تدوم مدى الحياة.

وسيجرب الباحثون هذه الطريقة على 30 ألف طفل، ويحددوا الأصلح منهم، ليحصل نصف آباء المشاركين في التجربة على مسحوق أنسولين؛ في حين سيحصل النصف الآخر على مسحوق وهمي دون علمهم، تفاديا للميل إلى نتيجة ضد أخرى.

ويقول ماتيو سنيب، كبير الباحثين في أكسفورد، حسب ما نقله عنه موقع "بي. بي. سي" بالعربية، إن حماية الأطفال وأسرهم من العيش وهم مصابون بداء السكري وتهديده بحدوث مضاعفات مثل العمى وأمراض الكلي والقلب يعد شيئا رائعا، والهدف من هذه التجربة الحد من هذا المرض الملازم لصاحبه مدى الحياة ومعاناته التي قد تنتج مشكلات صحية خطيرة، مشيرا إلى أنه وإلى حدود الساعة لا توجد طريقة لمنع الإصابة به.

يذكر أن داء السكري النوع الأول هو مرض السكري الحاد يستهدف الجهاز المناعي، وتضر فئته بالغدد المسؤولة عن إفراز مركب الأنسولين في الجسم، حيث لا ينتج البنكرياس الأنسولين؛ وهو ما يجعل مستوى الغليكوز في الدم مرتفعا جدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.