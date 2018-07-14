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الرئيسية | بيئة وعلوم | الإمارات تشهد أطول خسوف كلي للقمر في هذا القرن

الإمارات تشهد أطول خسوف كلي للقمر في هذا القرن

الإمارات تشهد أطول خسوف كلي للقمر في هذا القرن
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 20:35

أعلن مركز الفلك التابع لإمارة الشارقة، اليوم السبت، أن دولة الإمارات ستشهد، ليلة 27- 28 يوليوز الجاري، ظاهرة فلكية نادرة؛ وهي أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن "ظل الأرض سيغطي القمر ليخلق ظلاما تاما في البلاد لمدة ساعة و43 دقيقة". وأضاف: "مرحلة الخسوف القمري الكلي ستكون بين الساعة 11:30 مساء وحتى الساعة 1:13 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات".

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