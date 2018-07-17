علماء: الأسماك الدهنية تتيح مكافحة سرطان العظام

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت دراسة أمريكية حديثة بأن الأغذية التي تحتوي على الأحماض الدهنية "أوميغا3" وعلى رأسها الأسماك الدهنية، لها تأثيرات مضادة لأكثر سرطانات العظام شيوعا وهو "الساركوما العظمية".

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة إلينوي الأمريكية، ونشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية (جورنال أوف ميديسنال كيمستري) العلمية.

ويعد الساركوما العظمية، وهو ورم سرطاني ينشأ في العظام، من أكثر سرطانات العظام شيوعا وأكثرها انتشارا لدى الأطفال، ويظهر عادة قبيل سن العاشرة وعند المراهقين والبالغين، ويزيد معدله بنسبة تصل إلى الضعف عند الذكور عنه لدى الإناث.

وعادة ما يصيب الورم العظام المحيطة بالركبة بصفة خاصة، وكثيرا ما ينتقل إلى الرئتين، حيث أن حوالي 80 بالمائة من حالات انتقال الورم تكون إلى الرئتين.

وفي دراسة أجريت على الفئران المصابة بالمرض، اكتشف الفريق أن الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا3" ساعدت على عرقلة نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

وأضاف أن الأحماض الدهنية "أوميغا3" غنية بمركبات تسمى "الإيبوكسيدات" لها خصائص مضادة للالتهابات، وتستهدف الأورام السرطانية في العظام، وتساعد على عدم انتشارها وانتقالها إلى الرئة.

وتستخلص تلك الأحماض من مصادر نباتية مثل بذور الكتان والزيوت مثل زيت الصويا، أو من الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والسردين.

وقال الدكتور أديتي داس، قائد فريق البحث، إن الأحماض الدهنية "أوميغا3" لها خصائص مضادة للالتهابات وتقلل من الألم، لكن الدراسة اكتشفت أنها مضادة للسرطان وتوقف انتشار الخلايا السرطانية.

وأضاف أن "تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية يؤدي إلى تكوين هذه المواد في الجسم، ويكون له تأثيرات علاجية مفيدة، وخاصة لدى مرضى السرطان إذا تناولوه بالتزامن مع العلاجات الكيماوية وأدوية السرطان الأخرى".