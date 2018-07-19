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الرئيسية | بيئة وعلوم | ملايين من غيتس ولودر لتطوير كشف "ألزهايمر"

ملايين من غيتس ولودر لتطوير كشف "ألزهايمر"

ملايين من غيتس ولودر لتطوير كشف "ألزهايمر"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 يوليوز 2018 - 02:05

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس بمعية ليونارد لودر، الرئيس الفخري لشركة "إستي لودر" لمنتجات التجميل، إنهما سيخصصان 30 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام لتشجيع تطوير فحوص جديدة من أجل الاكتشاف المبكر لمرض ألزهايمر.

وبالنسبة لغيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، فإن إطلاق البرنامج جاء بعد الإعلان، في نونبر الماضي، عن استثمار شخصي قدره 50 مليون دولار في "صندوق اكتشاف الخرف"؛ يهدف للبحث عن علاجات للمرض الذي يسبب تلف المخ.

وقال غيتس إن أحد دوافعه يتمثل تجربته الشخصية مع أفراد من العائلة يعانون من ألزهايمر. بينما تقول جمعية ألزهايمر الدولية إن المرض يؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 131 مليونا بحلول عام 2050.

وقدم غيتس ولودر رأس المال الأساسي لجهود التشخيص المبكر من خلال المؤسسة التي أنشأها لودر لتطوير أدوية ألزهايمر. وسينضم إليهما آخرون؛ من بينهم عائلة دولبي ومؤسسة شارل وهيلين شواب.

وستكون الأموال المقدمة من خلال المبادرة متاحة للعلماء والأطباء الذين يعملون على نطاق واسع في الأكاديميات والمؤسسات الخيرية وشركات التكنولوجيا الحيوية.

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