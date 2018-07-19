هل لـ"الكرات الرأسية" علاقة بالأمراض الدماغية؟

هسبريس - إفي

يعتزم أكاديميون بدء دراسة للبحث في العلاقة بين تسديد الكرات الرأسية في كرة القدم وبين الأمراض الدماغية التي أصابت لاعبين كرة قدم سابقين، في إنجلترا، وفقا لما نشرته اليوم صحيفة "ذا ديلي تليغراف" البريطانية.

وستجري الدراسة بواسطة "مؤسسة دريك" وأكاديميين من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة وجامعة كوين ماري ومعهد الطب المهني على مدار عامين مقبلين. وستبلغ تكلفة الدراسة نحو 660 ألف جنيه استرليني (740 ألف يورو).

وتعرضت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لانتقادات في الماضي لعدم تصديها لهذه المشكلة لكنها هذه المرة قررت تسهيل تسيير المشروع عبر إتاحة قاعدة بياناتها الخاصة بلاعبي كرة القدم.

وسيتمكن الباحثون من الدخول على تاريخ لاعبي كرة القدم مثل أسلوب حياتهم كما سيكون بمقدورهم القيام باختبارات وجه لوجه وأيضًا عصبية وأخذ عينات دم وغيرها من الأمور.

وأشار رئيس مؤسسة "دريك" جيمس دريك إلى أن الكثير من الناس انتظروا هذه الدراسة "لكثير من الأعوام".

ومن جانبه، أكد مشرف المشروع نيل بيرس أنهم يعرفون بأن هناك "مخاطر بالتعرض لاضطرابات عصبية" جراء إصابات الرأس في رياضات مثل الملاكمة.

وأضاف أنه "بالرغم من ذلك، لا نعرف كثيرا عن ارتجاح المخ في كرة القدم كما أننا نعرف أقل عن المخاطر المحتملة على المدى الطويل الناجمة عن تسديد الكرات الرأسية بشكل متكرر".